После импичмента мэру часть депутатов Южноукраинского горсовета попыталась сместить секретаря – ее увезла «скорая»

На сессии Южноукраинского городского совета несколько депутатов инициировали вопрос об отставке секретаря органа местного самоуправления Людмилы Дзюбенко, которая исполняет обязанности городского головы.

Об этом сообщает сайт «gard.news».

Как известно, 7 июня депутаты городского совета Южноукраинска отправили в отставку мэра Виктора Пароконного и таким образом полномочия вместо него начала исполнять секретарь горсовета Дзюбенко.

Вопрос об отставке Людмилы Дзюбенко подняли депутаты Евгений Квасневский, Виктор Бабич, Эрик Григорян и Александр Палий.

В повестке дня оставалось рассмотреть 13 вопросов: на трибуну была приглашена докладчик по земельным вопросам Ольга Комарницая.

Однако ее прервал депутат Александр Палий, который потребовал внести в повестку дня вопрос о досрочном прекращении полномочий секретаря городского совета Людмилы Дзюбенко.

«Я прошу поставить на голосование вопрос касаемо внесения в повестку дня о досрочном прекращение полномочий секретаря Южноукраинского горсовета. Прошу поставить на голосование предложение о корректировке повестки дня и рассмотреть этот вопрос последним, после рассмотрения вопросов повестки дня», – заявил депутат Палий.

На что председательствующий сессии заявила о невозможности поставить на голосование данное требование в связи с тем, что повестка дня была сформирована ещё 3 октября. За разъяснениями Дзюбенко обратилась к юристу исполкома Сергею Мыськиву.

«Повестка дня была утверждена, но вопрос в том, что законодательство и регламент горсовета, такой ситуации вообще не предусматривает. Не прописана возможность внесения предложения», – отметил юрист исполкома Сергей Мыськив, пояснив, что если Дзюбенко не поддержит требование депутата, то ничего не нарушит.

После этого, депутаты Квасневский, Григорян, Бабич и Палий стали требовать немедленно поставить вопрос на голосование, угрожали Дзюбенко уголовной ответственностью.

Людмила Дзюбенко ответила им, что если считают ее действия нарушением закона, то депутаты могут обратиться в суд. Депутат Сергей Горностай обратился к коллегам соблюдать регламент и не устраивать цирк.

«Уважаемые коллеги, если вы хотите снять секретаря горсовета, давайте закроем сессию, обращайтесь в установленном порядке и созывайте следующую. Повестка дня уже утверждена, и юридически нет возможности внести в неё изменения, это не возможно», – обратился Сергей Горностай к депутатам.

Сессия Южноукраинского горсовета Александр Палий Евгений Квасневский

Тем не менее, относительно законности предложения Палия мнения разделились, в зале заседание поднялся крик и Людмила Дзюбенко объявила перерыв для юридических консультаций.

После этого Людмиле Дзюбенко вызвали карету скорой медицинской помощи, которая госпитализировала секретаря горсовета в больницу с гипертоническим кризом.

Депутаты, вернувшись в зал заседания начали определяться с вопросом легитимности продолжения пленарного заседания. Депутат Евгений Квасневский настаивал, что Людмила Дзюбенко здорова, и она самоустранилась. Однако начальник юридической службы Сергей Мыськив отметил, что секретаря увезла карета скорой помощи и это не является самоустранением.

Между представителем «Батькивщины» Сергеем Горностаем и «оппоблоковцем» Сергеем Снитковым возникла перепалка относительно состояния здоровья секретаря горсовета Людмилы Дзюбенко.

Звучали призывы не переносить заседание и проголосовать оставшиеся вопросы. Депутаты Александр Палий и Евгений Квасневский начали взаимно предлагать свои кандидатуры на место председательствующего пленарного заседания.

В итоге депутаты проголосовали «за» продолжение пленарного заседания сессии, поручив вести заседание Александру Палию. Но сделали они это с помощью поднятия рук. При этом, счётная комиссия не зачитывала фамилий голосующих, как того требует регламент, и после слов одного из депутатов «18 за» Александр Палий самовольно занял кресло председательствующего.

Депутат Квасневский снова потребовал включить в повестку дня вопрос о досрочном прекращении полномочий Людмилы Дзюбенко, и Палий поставил данное предложение на голосование, в итоге голосов не хватило: 17 «за» при 18 необходимых.

Под «руководством» Александра Палия депутаты рассмотрели оставшиеся 13 вопросов, а после того как на сессию появилась депутат Елена Захарова, вернулись ко второй попытке включения в повестку дня сессии вопроса о досрочном прекращении полномочий секретаря горсовета.

«За» проголосовало 19 депутатов, и вопрос был включен в повестку дня сессии. Однако свои депутаты Людмила Ищенко и Елена Севастьянова, которые находились в счетной комиссии, отказались принимать участие в незаконном собрании, о чём написали соответствующие заявления. Тогда Квасневский внёс предложение заменить счётную комиссию другими депутатами.

Юрист исполкома Сергей Мыськив утвердительно заявил о невозможности замены членов счётной комиссии, поскольку в законе это не предусмотрено. Депутаты Квасневский с Григоряном продолжали настаивать на своём и требовали ввести в состав счётной комиссии депутатов Николая Носана и Олесю Шевчук.

Александр Палий поставил требование Евгения Квасневского об избрании новых членов счетной комиссии на голосование, но голосов не хватило: «за» проголосовало только 17 депутатов, при необходимых 18-ти. После этого Александр Палий объявил, что 42-я сессия объявляется закрытой.