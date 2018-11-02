Кабмин спустя месяц все же согласовал кандидатуру главы Новоодесской РГА, – вице-губернатор Шевченко

Новоодесская РГА. Фото:nova-odessa.info Кабинет Министров Украины в среду, 31 ноября, согласовал кандидатуру главы Новоодесской районной государственной администрации.

Об этом заявил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Евгений Шевченко в пятницу, 2 ноября, в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что медработникам из Новой Одессы, в связи с отсутствием главы РГА, несколько месяцев не выплачивали заработную плату, в связи с чем 27 октября они заблокировали трассу на Киев.

На вопрос о том, когда все же глава РГА появится в Новоодесском районе, Евгений Шевченко заявил, что кандидатура уже согласована в Кабинете Министров в эту среду, 31 октября.

— Там была проблема – задолженность заработной платы, задолженность по государственной программе «Доступные лекарства», но глава облгосадминистрации Алексей Савченко, понимая эти проблемные вопросы, пообщался с представителями Кабинета Министров и в среду было принято решение и поддержана кандидатура главы Новоодесской районной администрации. Этот человек будет назначен и все эти вопросы по поводу заработной платы и медикаментов будут решены, - заявил Евгений Шевченко.

Заместитель главы ОГА отметил, что нового главу Новоодесского района представят уже на вначале следующей недели.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 29 августа отправил в отставку главу Новоодесской райгосадминистрации Романа Сташука.

После этого глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что на сегодняшний день в Новой Одессе из-за увольнения главы райгосадминистрации возникли проблемы.