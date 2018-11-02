Новым главой Новоодесской РГА может стать экс-директор ГП «Виноградная долина»

Владимир Суровцев (в центре) На сегодняшний день единственным кандидатом на пост председателя Новоодесской райгосадминистрации является бывший руководитель государственного предприятия «Совхоз «Виноградная долина» Владимир Суровцев.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили собственные источники в Администрации Президента.

Владимир Суровцев руководил государственным предприятием «Совхоз «Виноградная долина» чуть меньше года - его назначили в мае 2017 года, однако уже в апреле 2018 года он написал заявление об увольнении с должности. По его словам, его об этом «попросили» в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. По этому поводу глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко поручил тогда обратиться в правоохранительные органы.

По словам собеседника издания, Владимир Суровцев является зятем депутата Николаевского областного совета от фракции «Нова держава», Александра Казарина, который в бытность Николая Круглова главой Николаевской ОГА являлся его «доверенным лицом» во время перевыборов в Верховную Раду на 132-м избирательном округе в 2013 году.

Александр Казарин Александр Казарин и Николай Круглов

Исходя из декларации кандидата на должность, Владимир Суровцев владеет квартирой в Николаеве площадью 70 квадратных метров, стоимостью практически 500 тысяч гривен. Его жена Вита Суровцева также владеет квартирой в Николаеве площадью 98 квадратных метров за 680 тысяч гривен, а также нежилым помещением той же площадью, земельным участком в Новомарьевке (Братский район), площадью в 20 тысяч квадратных метров и жилым домом в 16 квадратных метров за 36 тысяч гривен.

Также жена кандидата на пост главы Новоодесской РГА, судя по декларации, имеет автомобиль Toyota Highlander 2010 года выпуска, автомобиль Mercedes-benz S500 2010 года за 660 тысяч гривен, а также Peugeot 308 2011 года за 161 тысячу гривен.

Сам Владимир Суровцев задекларировал сумму в 2 тысячи 823 гривны от ООО «Лайфселл» как «доход от занятия независимой профессиональной деятельностью», а также заработную плату от ГП «Виноградная долина» в размере 117 тысяч 612 гривен.

Ценные бумаги и нематериальные активы не указаны.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 29 августа отправил в отставку главу Новоодесской райгосадминистрации Романа Сташука.

После этого глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что на сегодняшний день в Новой Одессе из-за увольнения главы райгосадминистрации возникли проблемы.

Однако 2 ноября стало известно, что Кабинет Министров Украины в среду, 31 ноября, согласовал кандидатуру главы Новоодесской районной государственной администрации.