«Правосудие еще не восторжествовало», - посольство США настояло на расследовании убийств Гонгадзе и Шеремета

Посольство США в Украине в международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечает, что правосудие еще не восторжествовало относительно расследования гибели Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и ряда других журналистов.

Такое заявление посольство США опубликовало в Твиттере, сообщает «Левый берег».

«В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы помним и чтим Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других мужественных журналистов, в отношении которых правосудие еще не восторжествовало», - сказано в публикации.

Напомним, ЮНЕСКО включила убитого в 2016 году журналиста Шеремета в список символов кампании по борьбе с безнаказанностью преступлений против журналистов.

Также сообщалось, что в Нацполиции не хотят предоставлять дополнительную информацию о деле Шеремета.