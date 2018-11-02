Садовой отказал Тимошенко и обвинил ее в неискренности

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Глава партии "Самопомич" Андрей Садовой отреагировал на заявление лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко об открытости к сотрудничеству.

Ответ он опубликовал на своей странице в Facebook.

Садовый обвинил Тимошекно в неискренности.

"Заявление Тимошенко - обычная технология, направленная на то, чтобы завоевать симпатии львовян. Ход мыслей Юлии Владимировны прост - во Львове надо говорить хорошие слова о мэре Садовом, за которого голосуют львовяне, и Вакарчука, которого любят как общественного деятеля и певца. Никакой искренности здесь нет", - отметил лидер партии "Самопомич".

Он добавил, что избиратели "хотят настоящих изменений, а не возвращения старых схем".

Ранее Юлия Тимошенко заявила об открытости к сотрудничеству с партией "Самопомич", с политсилой Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" и музыкантом, общественным деятелем Святославом Вакарчуком.

Преступности.НЕТ

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