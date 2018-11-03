Президент Украины и Вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве для создания независимой церкви

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 3 ноября, встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле в рамках официального визита в Турцию. В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Данное соглашение касается создания независимой Украинской православной церкви, написал в Facebook пресс-секретарь главы Украины Святослав Цеголко.

- Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления Томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви, - сказал Порошенко журналистам после встречи.

В свою очередь патриарх Варфоломей после подписания соглашения отметил:

- Я уверен, что решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине.

Как сообщалось, 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской поместной церкви. На Фанаре заявили о том, что процесс предоставления Томоса будет продолжаться. В тот же день Синод Вселенского патриархата принял решение, согласно которому передача Киевской митрополии Московскому патриархату в 1686 году считается недействительной.

Патриарх Киевский и всей Украины-Руси Филарет сообщил о том, что украинские православные иерархи проведут Собор, на котором будет принято решение о создании единой поместной православной церкви. В Соборе примут участие представители УПЦ КП и УАПЦ, а также часть епископов УПЦ МП. Именно патриарху объединенной церкви Вселенский патриарх Варфоломей вручит Томос, сообщил президент Петр Порошенко.