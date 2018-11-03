В Украине начался избирательный процесс для первых выборов в ОТГ

В Украине в субботу, 3 ноября, начинается избирательный процесс первых местных выборов в 123 объединенных территориальных громадах (ОТГ).

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на ЦИК.

Выборы депутатов, которые назначены на 23 декабря 2018 года, состоятся в 15 городских, 21 поселковой, 87 сельских ОТГ в 21 области Украины. В состав этих общин вошли 511 местных советов

«В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие свыше 685 тысяч избирателей», - сообщили в ЦИК.

Общая сумма, предусмотренная на подготовку и проведение выборов, составляет 31 миллион 51,5 тысяча гривен.

До 10 ноября районные избирательные комиссии должны образовать теризбиркомы и сформировать их состав. До 14 ноября ТИК должны образовать территориальные, одномандатные избирательные округа для проведения первых местных выборов, количество которых должно составлять 2 562 избирательных округа. До 28 ноября продлится представление в ТИК документов для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы.

Напомним, что на Николаевщине эти выборы охватят 12 громад.