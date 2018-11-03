«А вы поддержите мою фракцию?» - посол заявил, что некоторые нардепы вредили передаче Украине американского оружия

Отдельные представители украинской Верховной Рады «вредили» процессу предоставления оружия для Украины Соединенными Штатами.

Об этом в Вашингтоне заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает «Громадське».

- Были случаи, когда приезжали представители украинского парламента, которые вредили процессу предоставления оружия. Приезжали и на вопрос американцев «Нужно оружие?», отвечали: «А вы поддержите мою фракцию?». Это, в том числе люди, которые сейчас баллотируются в президенты. Это вредило усилиям посольства, - сказал Чалый.

Посол добавил, что такие случаи больше не повторяются.

- Но, слава Богу, сейчас в Конгрессе уже есть четкое понимание поддержки Украины, и таких случаев больше нет, - сказал он.

Напомним, что США предоставили Украине противотанковые системы Javelin.