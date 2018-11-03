«Я знаю его как патриота своей страны», - нардеп Мустафа Джемилев выступил в защиту зампреда СБУ Семочко и раскритиковал НАБУ

Уполномоченный Президента Украины по делам крымско-татарского народа, народный депутат Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафа Джемилев выступил в защиту первого заместителя руководителя Службы внешней разведки и экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко, раскритиковав расследования НАБУ.

Свое заявление Джемилев сделал в интервью, которое транслировалось в прямом эфире телеканала «Прямой».

Отвечая на вопросы ведущей, Джемилев заявил, что жители аннексированного Крыма, смотрящие телеканалы, не в восторге от того, что происходит в Украине. Он высказал мнение. что крымские татары хотят видеть что-то оптимистичное, а в замен этого получают истории о коррупции. В качестве примера того, что показывают телеканалы, Джемилев вспомнил историю с расследование «дела Семочко».

– Жители Крыма, они конечно под давлением российской пропаганды, но подавляющее большинство, по крайней мере крымских татар, стараются смотреть украинское телевидение. Это те, у кого есть спутниковые антенны. Спутниковые антенны есть приблизительно у 60-70% населения и мы по мере возможности пытаемся всех ими обеспечить. Но смотря наши каналы они не в восторге, скажем прямо. Вот эти вот громкие скандалы кто у кого, что-то украл. Они хотят какой-то источник оптимизма, что Украина что-то делает, что он будет освобождена. Но когда начинают… Скажем, последние примеры, так называемое разоблачение замначальника внешней разведки Сергея Семочко. Я вам скажу так: во время оккупации на территории Крыма было 1619 сотрудников Службы безопасности Украины. Из них 87% оказались предателями – перешли на службу в ФСБ. Правда там сейчас они не все в ФСБ – предатели они и так предатели и их потихоньку уволили. Там осталось несколько человек, с ними тоже контракты продлеваться не будут. Но факт остается фактом – 212 человек, в том числе Сергей Семочко, остались верными присяге и здесь уже в Украине служат на благо своей стране, - заявил нардеп.

По его мнению, заявления НАБУ – это публичная дискредитация Семочко.

– Вот эти вот разговоры НАБУ о том, что у него такая-то машина, что якобы у него там дом (или может в самом деле дом). Но позвольте, для чего это делается? Я не хочу здесь утверждать что Сергей Семочко святой и у него ничего нет. Но это служба внешней разведки нашей страны и если бы он в чём-то был виноват, то также это не делается. Публичная дискредитация получается. Мы все прекрасно знаем, что более 90% всех этих громких дел, о которых НАБУ сообщает, на самом деле оказывается пшиком. То ли человек хочет pr-деятельность свою показать, вот он замахивается на всех, он такой крутой. А надо подумать о том, чем это оборачивается для нашей страны, все эти скандальные вещи, как активно и очень интенсивно публикуется в российской прессе. Тем более, что эти публикации используются против нашей дипломатии на всяких международных форумах: «Вот украинцы сами говорят, что у них оказывается вот такое», - высказал свое мнение Джемилев.

Также он заявил, что знает Сергея Семочко, как патриота своей страны.

– Каждый человек в конце концов в том числе и внешняя разведка и СБУ имеет право презумпция невиновности. Ты сначала докажи в суде, а потом уже говори, какой оказывается он нехороший человек. Я хочу повторить, что более 90% тех вещей, которые НАБУ в прессу выдают, в суде проваливается. Я почему сказал про Семечко? Потому что он из Крыма. Я знаю его как патриота своей страны и после этих скандальных разоблачений я специально пригласил его к себе, чтобы выслушать. На все обвинения в прессе у него есть свои ответы. И мне хотелось задать вопросы им(НАБУ, - ПН): «Для чего вы это делаете? Ведь каждое слово, которое вы говорите, вы должны оценивать с точки зрения приносит ли это пользу государству? Что больше – вреда или пользы?» К сожалению, у нас этих вопросов не задают.

Напомним, ранее журналисты опубликовали расследование, что бывший руководитель экономической контрразведки СБУ, а ныне первый заместитель председателя Службы внешней разведки Сергей Семочко причастен к блокировке закупок жизненно важных лекарств. Кроме того, у его семьи нашли недвижимости на 8 миллионов долларов и российские паспорта.

По результатам публикации детективы Национального антикоррупционного бюро открыли 3 октября уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли на основании «наработки детективов НАБУ и публикации в СМИ».