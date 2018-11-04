«На день опоздали и на доллар не дотянули», - западный аналитик прокомментировал российские санкции против Украины

Россия опоздала со своими санкциями против Украины, ведь Украина уже сделала многое, чтобы переориентировать свою экономику на Запад.

Так прокомментировал решение России на этой неделе ввести санкции против Украины директор программ в Европе и Евразии Центра Международного частного предпринимательства США СИРЕ Эрик Гонц в интервью журналистке Украинской службы «Голоса Америки» Оксане Бедратенко.

«Российские санкции не стали сюрпризом. С помощью ЕС и США украинский бизнес за последние три - четыре года действительно переориентировался в сторону Европы и отошел от России. Поэтому эти санкции, введенные в конце 2018 уже опоздали. Украина ввела санкции против россиян начиная с 2015 года», - напомнил он.

Хотя Россия и остается важным торговым партнером, главную роль среди международных торговых партнеров начинает играть ЕС, отмечает эксперт.

«Если посмотреть на экспорт или торговлю между Россией и Украиной, Россия все еще остается крупнейшим торговым партнером среди других стран, но если взять ЕС в целом, то ЕС – намного более важный компонент экспорта и импорта в Украину», - говорит Гонц.

В частности, много было сделано, чтобы переориентировать украинскую металлургию.

«Думаю, в плане металлургии, было сделаны значительные инвестиции в Мариуполь и в других местах для того, чтобы отойти от российского рынка. То есть металлургические предприятия Мариуполя и Кривого Рога сделали инвестиции чтобы переориентироваться на рынок высокой стоимости в ЕС от рынка товаров низкого переработки в России», - отмечает он.

Не только экономические, но и процессы культурной жизни отдаляют Украину от России, отмечает аналитик, упоминая решение о предоставлении автономии украинской церкви и шаги по защите украинского языка. Он, однако, подчеркивает, что именно экономика и рабочие места являются приоритетными задачами для того, чтобы молодежь не покидала Украину.

«Конечно, есть недавние новости об автономии Украинской церкви и вопрос с защитой украинского языка. Украина движется вперед в создании основ собственной уникальной национальной идентичности. Так продолжается уже почти 30 лет и это продолжается. Недавнее объявление патриарха о предоставлении Украине такой независимости является важным для установления этой уникальной украинской идентичности», - считает Гонц.

Однако по словам эксперта надо быть осторожнее к вопросам культуры и религии и больше уделять внимание экономике и вопросам борьбы с коррупцией.

«Однако, я бы осторожно отнесся к сосредоточению новостей на вопросах культуры. Язык и религия это вопросы, которые привлекают внимание СМИ, получают много просмотров, однако, в конце концов, именно экономические вопросы «хлеба с маслом», уменьшение коррупции, рост возможностей для рядовых украинцев, рост частных инвестиций обеспечат, чтобы молодые украинцы чувствовали, что они имеют будущее в своей стране и им не надо иммигрировать за границу, чтобы достичь успеха. Вопрос языка, культуры и религии очень интересные, но, в конце концов, если экономика не создает рабочие места и не растет, молодым украинцам ничего не останется, как этим воспользоваться», - считает Гонц.

Напомним, 1 ноября Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. В список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц. Также под санкции РФ попал владелец «Нибулона», морпорт «Ника-Тера» и два высокопоставленных чиновника из Николаевщины.