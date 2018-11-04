Порошенко потребовал от правоохранителей «сделать все возможное», чтобы поймать убийц Гандзюк

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил смерть и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк и потребовал от правоохранителей скорейшего наказания ее убийц.

Об этом он заявил на церемонии открытия центра украинской общины в Анталье ОО «Українська родина», которую транслировал телеканал «112 Украина».

«Мне сообщили, что активистка Еатерина Гандзюк... она к сожалению умерла в больнице... Я хочу сейчас обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых», - отметил он.

При этом Порошенко добавил, что все украинское общество должно «объединить усилия и помочь правоохранительным органам для того, чтобы зло было наказано».

Напомним, активистка, советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в июле облили кислотой, скончалась в больнице. Ей было 33 года.