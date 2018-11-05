Одна из территорий Франции на референдуме добровольно отказалась от независимости

Предварительные результаты референдума о независимости французской заморской территории Новой Каледонии показывают, что большинство избирателей решили остаться частью Франции.

Как сообщает Le Figaro со ссылкой на местные СМИ, после подсчета 90% голосов 56,8% избирателей отвергли независимость Новой Каледонии, передает «Европейская правда».

Явка на референдуме была очень высокой и составила 81%. Для сравнения, на последних местных выборах в 2014 году на участки пришли 58,1% от тех, кто имеет право голоса.

Новая Каледония - архипелаг из десятков островов в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа, вошедший в состав Французской империи в 1853 году.

С 1998 года является административно-территориальным образованием Франции. Согласно Нумейским соглашениями, подписанными этого же года после насильственной кампании со стороны сепаратистов из коренного населения, к 2018 году в Новой Каледонии должен был пройти референдум о статусе территории. Согласно соглашениям 1998 года, в случае поражения сторонников независимости на первом референдуме, у них будет возможность инициировать еще два аналогичных референдума до 2022 года.

Напомним, в Испании полиция столкнулась с группой каталонских сепаратистов, протестующих против марша испанских правоохранителей.