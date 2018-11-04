Каждый украинец, приезжающий в Турцию, должен чувствовать заботу государства: Порошенко на открытии посольства Украины в Анталии

Президент Украины Петр Порошенко в ходе официального визита в Турецкую Республику принял участие в церемонии открытия Консульства Украины в Анталии.

Об этом сообщают в пресс-службе Президента.

«Я очень рад сегодня быть здесь, потому что я первый Президент Украины, который приезжает в Анталию по случаю такого выдающегося события – открытия украинского консульства в Анталии. Посмотрите какое оно современное и красивое. Это является символом того, что для Украинского государства это является одним из первых приоритетов», - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что Турцию ежегодно посещает более 1,3 миллиона украинцев, из них более 800 тысяч приезжают именно в Анталию.

Он также отметил, что местная община украинцев составляет более 35 тысяч.

«Именно поэтому, когда мы принимали закон «О дипломатической службе», когда мы давали приоритеты украинским дипломатам, на плечах которых лежит не меньшая ответственность за сохранение Украины, чем у украинских солдат на фронте, мы говорили, что они должны защищать Украину по всему миру. Украину и украинцев», - сказал Президент.

Глава государства особо подчеркнул, что каждый житель Украины, приехавший в Турцию, должен чувствовать заботу государства.

«Каждый украинец, который приезжает в Турцию, Анталию, должен чувствовать заботу государства. Каждый украинец, проживающий в Анталии, должен чувствовать заботу государства».

По его словам, именно поэтому впервые были заложены средства, которые позволяют не только содержать дипломатические учреждения, но и открывать и поддерживать такие мероприятия, как открытие украинского Консульства. Президент подчеркнул важность открытия Консульства, поскольку в Анталию приезжают не только туристы на отдых, здесь также происходит большое количество международных саммитов и украинские дипломаты смогут активно участвовать в таких мероприятиях.

«Я хочу всех поздравить с открытием нашего Консульства. Поблагодарить украинскую общину за то, что вы такие фантастические, за то, что вы храните Украину в сердце, за то, что прививаете эту любовь нашим маленьким украинцам. Спасибо, что мы вместе, спасибо, что мы совместно защищаем Украину. Спасибо, что мы все стараемся, чтобы крепла дружба между Украиной и Турцией», - также добавил Президент.

Президент Украины также сообщил, что во время переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом был обсужден и решен целый ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

«Начиная от совместного формирования коалиции в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, и вчера на совместной пресс-конференции Президент Турции четко заявил, что Турция никогда не признает незаконную аннексию Крыма и агрессию против нашего государства будет считать грубым нарушением международного права», - подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, на двусторонних переговорах также обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества, продвижения в вопросе создания зоны свободной торговли. Он напомнил, что сегодня граждане Украины и Турции могут свободно путешествовать с ID-картами в обе страны.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что благодарен Турции и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за усилия по освобождению украинских политических заключенных и заложников, которые незаконно содержатся в России и на оккупированных украинских территориях.