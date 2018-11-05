Кума Путина Медведчука избрали председателем политсовета партии «За життя»

Лидер «Украинского выбора» и по совместительству кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук избран председателем политсовета партии «За життя».

Об этом сообщает 112-Украина со ссылкой на пресс-службу общественного объединения «Украинский выбор».

Как сообщили в движении, в Киеве прошел первый этап внеочередного съезда политической партии «За життя», созванный главой партии народным депутатом Украины Вадимом Рабиновичем сразу же после правительственной инициативы по новому поднятию тарифов на газ для населения.

«На съезде партии «За життя» приняты организационные решения. Избран новый состав политсовета ― в результате единогласного голосования на съезде председателем политсовета избран Виктор Медведчук», - сообщили в «Украинском выборе».

Виктор Медведчук поблагодарил делегатов съезда за доверие и отметил в своем выступлении, что минимально 30–35% процентов украинцев разделяют те ценности, которые отстаивает партия «За життя».

«На первом месте для них мир на Донбассе и прекращение боевых действий, ситуация, связанная с развитием экономики и пагубным влиянием реформ, проводимых евроинтеграторами, которые привели к обнищанию граждан за последние 4 года», ― заявил Медведчук, пишет пресс-служба.

Также Виктор Медведчук рассказал делегатам съезда, что переговоры, которые ведутся в течение последних месяцев, носят стратегический характер и направлены на объединение политических сил для представления интересов Юго-Востока, русскоязычного населения и людей, понимающих необходимость кардинального изменения курса развития страны.

Напомним, за июль 2018 года всего материалов с признаками заказа в интернет-СМИ касались УПЦ (МП) и члена партии «За життя», кума президента РФ Виктора Медведчука.