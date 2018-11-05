В Киеве детективы НАБУ принесли скандальному Мартыненко вызов на допрос – он бросил его на пол

Детектив Национального антикоррупционного бюро пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля, но тот отказался его брать.

Это произошло в Шевченковском райсуде Киева, передает «Украинская правда»

«Детектив НАБУ пришел в Шевченковский суд, чтобы вручить перед заседанием экс-нардепу Николаю Мартыненко повестку на допрос. Мартыненко отказался ее брать и выбросил на пол», – говорится в сообщении Центра противодействия коррупции на своей странице в Twitter.

Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 5 ноября 2018 г.

НАБУ должна допросить Мартыненко по запросу прокуратуры Чехии, уточнили в ЦПК.

Шевченковский райсуд Киева рассматривает дело против Мартыненко о завладении средствами двух стратегически важных государственных предприятий Украины: «Восточного горно-обогатительного комбината» и «Энергоатома».

По данным НАБУ, государству нанесен ущерб на сумму более 695 млн грн ("ВостГОК" – 17,29 млн долл. США, НАЭК "Энергоатом" – 6,4 млн евро).

Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ задержало бывшего нардепа Николая Мартыненко и сообщило ему о подозрении в организации схемы по выводу 17,2 млн долларов с госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

При избрании меры пресечения в первой инстанции САП просила суд арестовать Мартыненко на два месяца с возможностью выхода под залог 300 млн гривен. Однако Соломеснкий райсуд Киева решил отпустить экс-нардепа на поруки.