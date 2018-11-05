Нардепы блокировали заседание согласительного совета ВР, требуя создать следственную комиссию по делу Гандзюк

Депутаты «Батькивщины», «Самопомощи» и группы «Еврооптимистов» требуют от спикера Верховной Рады создания временной следственной комиссии по делу Катерины Гандзюк.

Об этом сообщает «Левый берег».

Народные депутаты Игорь Луценко, Алексей Рябчин, а также Елена Сотник вместе с Мустафой Найемом и Светланой Залищук блокировали начало заседания согласительного совета Верховной Рады.

Парламентарии требовали от спикера Андрея Парубия включить в повестку дня работы парламента вопрос о создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для расследования убийства активистки Катерины Гандзюк.

После продолжительных дискуссий возле президиума с народными депутатами спикер все-таки открыл заседание согласительного совета, попросив всех «притормозить эмоции».

Парубий начал согласительный совет с призыва к правоохранительным органам: «как можно быстрее расследовать все обстоятельства убийства Гандзюк».

В свою очередь, народные депутаты «Батькивщины», «Самопомощи» и группы «Еврооптимистов» стояли за спиной спикера, держа в руках плакаты с надписями: «Кто заказал Гандзюк?» и «Ее убили».

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

4 ноября в больнице Киева скончалась Екатерина Гандзюк.