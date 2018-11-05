В Луцке неизвестные устроили стрельбу на автомойке – есть погибший, ранен криминальный авторитет

В понедельник, 5 ноября, в Луцке на улице Набережной около 14:30 произошла стрельба, в результате которой был убит один человек, а еще двое получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Волынской области.

Местное издание ВолиньPost сообщает, что инцидент произошел на автомойке.

- Получили сообщение о выстрелах, есть пострадавшие. Патрульные огородили место преступления и вещественные доказательства. Визуально есть несколько гильз и следы крови. Прохожие не пострадали. На месте работают криминалисты. Объявлен план Перехват, конкретных ориентировок нет. То есть с места преступления скрылись, - сказал начальник Управления патрульной полиции Луцка Александр Вовченко.

По данным издания, одним из пострадавших в результате стрельбы стал местный криминальный авторитет Аслан. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.

Стоит отметить, что в апреле этого года полиция проводила обыски в доме у криминального авторитета Аслана, в результате которых полицейскими были найдены патроны. Также по данным местных СМИ Аслан входит в окружение другого криминального авторитета Олега Кравчука по кличке «Аленя», который проходит по уголовному производству по похищении людей и на данный момент находится на свободе.

Напомним, в июле 2015 года в центре Вознесенска в кафе застрелили криминального авторитета по кличке «Красный».

Отметим, что на сегодняшний день в Николаеве также остаются нераскрытыми покушение на убийство бизнесмена Сергея Лубинца, в которого стреляли в августе 2012 года года. Напомним также, что в феврале 2013 года неизвестные в Николаеве обстреляли дом бизнесмена Юрия Науменкова. Виновников так и не нашли. Как не нашли и тех, кто в ноябре 2012 года во дворе дома, где проживает бизнесмен Сергей Прудкий (владелец сети автозаправок «Ранг»), установил «растяжку» с гранатой РГД-5.