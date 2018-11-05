На Николаевщине строят три медицинские амбулатории в селах из четырнадцати

Николаевская область вошла в тройку лидеров среди регионов страны по темпам проведения тендеров и определения генподрядчиков по строительству сельских амбулаторий. В области уже началось строительство трех медицинских объектов.

Об этом стало известно в ходе видео-селекторного совещания по обсуждению вопроса о выполнении задач, предусмотренных мероприятиями по развитию системы здравоохранения в сельской местности, под председательством вице-премьер-министра Украины - Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко с участием заместителей председателя Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи и Евгения Шевченко, сообщают в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

В ходе совещания Геннадий Зубко отметил, что регионы должны ускорить процесс внедрения реформы здравоохранения в инфраструктурной части. В частности, это касается оформления земельных участков, документации - заключение договоров с генпроектировщиком, получение выводов экспертизы, объявление тендеров и определение генподрядчиков.

«Вопрос строительства амбулаторий в сельской местности в Николаевской области находится на личном контроле главы ОГА Алексея Савченко. На сегодня, по всем запланированным объектам строительства подрядчики готовы безотлагательно приступить к выполнению работ. Остаются некоторые формальности. Сейчас в трех населенных пунктах Березанского района - селах Калиновка и Новофедоровка и в Коблевской ОТГ завершены все процедуры и заключены соответствующие договоры и уже начато строительство», - прокомментировал Валентин Гайдаржи.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области собираются строить 14 амбулаторий первой медико-санитарной помощи - соответствующие тендеры объявлены на сайте Prozorro.

В то же время, заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи сообщил, что на сегодняшний день нет отставания от графика строительства 14-и амбулаторий первичной медико-санитарной помощи в Николаевской области.