«Подонок – это ты!»: Нардепы от «Оппоблока» и БПП устроили словесную перепалку в эфире телеканала

Народные депутаты Александр Вилкул от «Оппоблока» и Алексей Гончаренко от БПП устроили словесную перепалку в прямом эфире телеканала ZIK.

Соответствующий инцидент произошел во время телешоу «Игра с огнем».

Перед тем, как произошла словесная перепалка между политиками в студии, обсуждалось убийство активистки Екатерины Гандзюк.

- Я считаю, что рассуждать о Екатерине Гандзюк не может такой подонок, как Алексей Гончаренко, который снимал бьющихся в агонии людей возле Дома профсоюзов в Одессе, – заявил Вилкул.

- Подонок это ты! Самый настоящий подонок, враг! Я помогал людям, оказывал им первую помощь, – ответил Гончаренко.

- Ты снимал на видео корчащихся людей возле Дома профсоюзов, – продолжил оппоблоковец.

В свою очередь, Гончаренко потребовал от Вилкула обнародовать видео, о котором тот говорит.

Напомним, во время эфира на телеканале экс-нардеп от Партии регионов Богословская набросилась на бывшего министра транспорта. Ранее нардепы Шахов и Мосийчук подрались в прямом эфире - последний очутился в нокдауне.