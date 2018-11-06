У Савченко заверили, что в течение десяти дней подпишут договоры на строительство еще 11 медицинских амбулаторий на Николаевщине

Договоры на строительство 11 амбулаторий первичной медико-санитарной помощи из 14-и заявленных будут подписаны в течение 10 дней.

Об этом заявил заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи у себя на странице в Facebook.

Валентин Гайдаржи напомнил, что три амбулатории из 14-и уже строятся, а по остальным договоры будут заключены.

— Нам удалось в установленные Минрегионом сроки, в рамках действующего законодательства: оформить все 14 земельных участков, утвердить все проекты строительства амбулаторий, провести все тендеры по определению подрядчиков, которые будут непосредственно выполнять строительные работы. По трем объектам договора уже подписаны и подрядчики приступили к работам. По остальным 11 объектам договоры будут подписаны в течении ближайших десяти дней, - написал Валентин Гайдаржи.

Вице-губернатор отмечает, что в селе Калиновка Березанского района для амбулатории уже залит фундамент, в Новофедоровке к заливке фундамента только приступят в ближайшие дни, а в Коблевской ОТГ проводятся подготовительные работы.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области собираются строить 14 амбулаторий первой медико-санитарной помощи - соответствующие тендеры объявлены на сайте Prozorro.

В то же время, заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи сообщил, что на сегодняшний день нет отставания от графика строительства 14-и амбулаторий первичной медико-санитарной помощи в Николаевской области.