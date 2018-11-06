«Вряд ли кто-то больше Президента заинтересован, чтобы преступление было раскрыто», - Порошенко о деле Гандзюк

Расследование убийства Екатерины Гандзюк должно быть прозрачным и преступники должны понести наказание.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Твердо убежден, что Екатерина Гандзюк не умерла, ее убили. Трагическая развязка стала следствием преступного нападения. Иного мнения здесь и быть не может. Исходя из информации, которую мне предоставили правоохранители, преступление против Екатерины Гандзюк уже в значительной мере раскрыто - найден убийца, помощники, которые признались, задержан организатор. Однако, я не считаю, что преступление раскрыто до конца. Уверен, нужно продолжать работу», - написал Президент.

Также Порошенко отметил, что требования гражданского общества прозрачности, открытости, беспристрастности и эффективности следствия целиком и полностью обоснованы.

«Политические спекуляции на теме убийства Екатерины Гандзюк точно не проясняют это дело. Поэтому призываю провластные и оппозиционные силы не бросаться голословными аргументами и не делать пиар на крови. Наоборот, мы должны объединиться и обеспечить, чтобы расследование было прозрачным и вызвало доверие в обществе», - отметил Глава государства.