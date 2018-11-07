Крупнейшие американские телеканалы отказались показывать предвыборный ролик Трампа, который сочли расистским

Три крупнейших американских телеканала и соцсеть Facebook отказались показывать предвыборный ролик Дональда Трампа, сочтя его расистским. В видео показан мигрант, осужденный за убийство двух полицейских.

Об этом сообщает «ВВС».

Подобное решение, принятое сразу несколькими крупнейшими медиа, можно назвать беспрецедентным. Транслировать эту предвыборную рекламу отказались CNN, NBC и даже симпатизирующий республиканцам телеканал Fox News.

NBC сначала показала 30-секундную рекламу в прайм-тайм – в перерыве игры Национальной футбольной лиги, аудитория которой составила рекордные 21 миллиона телезрителей, а также в понедельник в утренней программе Morning Joe. Однако из-за негативной реакции телезрителей NBC первой приняла решение отказаться от дальнейшей трансляции ролика.

Выборы в обе палаты конгресса и на ряд губернаторских постов назначены в Соединенных Штатах на вторник. В США нет правила о «дне тишины» и предвыборную агитацию можно вести в любое время.

Канал CNN заявил, что реклама является совершенно очевидно расистской. В Facebook реклама также сначала появилась, однако позже ее убрали, так как она нарушает политику компании.

В предвыборной рекламе утверждается, что осужденный на смертную казнь за убийство двух полицейских в столице штата Калифорния преступник Луис Бракамонтес, который иммигрировал из Мексики без документов и был дважды депортирован, приехал в страну по разрешению демократов. Там также говорится, что среди потока мигрантов из Мексики есть такие же преступники. В другом ролике показаны толпы людей, раскачивающие забор в попытке сломать его, и сообщение: «Трамп и республиканцы снова делают Америку безопасной».

Эта раздувающая панику реклама не соответствует действительности, пишет издание Business Insider. На самом деле Бракамонтес пересек границу страны, когда у власти были республиканцы, а не демократы. Кроме того, тысячи мигрантов представляются в рекламе преступниками без соответствующих доказательств, пишет издание. Сам Трамп на вопрос о том, считает ли он рекламу оскорбительной, сказал:

- Многие вещи оскорбительны. Ваши вопросы частенько оскорбительны.

Напомним, что ранее в США задержали подозреваемого в рассылке бомб политикам, критиковавшим Трампа.