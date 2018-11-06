«Я не представляю другой страны, где Генпрокурор позволяет себе такое», - нардеп от БПП о Луценко

Народный депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что поведение Юрия Луценко в Верховной Раде недостойно поведения Генпрокурора Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, Генпрокурор Луценко с трибуны Рады оскорбил нардепа от «Самопомощи» Соболева, назвав его «недорослью, у которого диарея мозга».

«Только что Луценко назвал одного из депутатов Самопомощи «дебилом». Я не представляю другой страны, где Генпрокурор позволяет себе такое. Может ли так поступать спецпрокурор Мюллер? Или итальянский прокурор? Или польский?» - написал Лещенко.

«В своем выступлении генпрокурор Луценко подал прошение об отставке. Его мотивы понятны - хочет сбежать с тонущего корабля. Видит, что Порошенко будет использовать силовиков для переизбрания. Хочет перестроиться в новый проект на выборы. Ну уж нет, пусть работает до конца - и несет ответственность за власть, одной из колонн которой он был в течение двух с половиной лет как генеральный прокурор, то есть главный законник страны», - добавил нардеп.

Напомним, 6 ноября Луценко заявил, что напишет заявление об отставке с должности в связи со скандалом по делу Екатерины Гандзюк, как того требуют активисты.

Отметим, что Рада не поддержала отставку Луценко на рейтинговом голосовании - «За» проголосовали только 38 нардепов.