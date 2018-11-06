Талантливая молодежь должна иметь поддержку государства: Порошенко учредил Фонд по поддержке образовательных и научных программ

Президент Петр Порошенко принял решение о создании в Украине специального Фонда по поддержке образовательных и научных программ для молодежи и подписал соответствующий Указ.

Об этом Глава государства сообщил в Киеве, во время встречи со студентами и аспирантами.

- Очень важно, чтобы развитие науки, чтобы поддержка талантливой молодежи, студентов, аспирантов, молодых ученых происходила эффективно и на государственном уровне, - подчеркнул он.

Во время общения Петр Порошенко назвал неудовлетворительной нынешнюю ситуацию, когда сотни, а может и тысячи талантливых молодых людей вынуждены уезжать из Украины для того, чтобы продолжить заниматься наукой. Именно поэтому и было принято решение о создании указанного Фонда, который будет способствовать работе молодых ученых и развитию отрасли в нашей стране.

- Мы должны создать все возможности для того, чтобы у талантливой украинской молодежи были все возможности реализовать свой потенциал у нас в Украине, - подчеркнул Глава государства.

- И для этого я принял решение об учреждении Фонда Президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи для того, чтобы поддержать молодежь. Талантливая молодежь, даже если она не имеет для этого достаточно средств, должна иметь поддержку Президента и государства, - сказал Петр Порошенко, отметив, что молодые люди получат возможность учиться, или учиться в аспирантуре, выиграть гранты и реализовывать свои научные разработки.

Такое решение, по убеждению Главы государства, является «абсолютно правильным путем».

- И мне приятно это объявить в таком круге, когда здесь присутствуют лучшие студенты и аспиранты. Вы, говорят, надежда ваших учителей. Не только учителей - надежда всего украинского народа и надежда Президента, - сказал Петр Порошенко.

Президент подчеркнул важность поддержки талантливой украинской молодежи, которая занимается академической и прикладной наукой. При этом он отметил, что благодаря, в том числе и украинским ученым, удалось значительно усилить обороноспособность страны и возродить украинскую армию.

- Мы говорим о создании специальных научных хабов на базе ведущих университетов Украины, таких как Киевский национальный университет Т.Г.Шевченко, Киевский политехнический университет, других. Это инициатива не только государства. Мы стараемся привлечь лучших мировых производителей для поддержки и развития украинских научных разработок, - отметил Петр Порошенко и добавил, что многие из таких разработок уже находят свое воплощение в военно-промышленном комплексе Украины.

- У нас должна быть плеяда молодых ученых, имеющих, в том числе и западный опыт, уверенность в себе и которые будут на равных дискутировать с академиками», - сказал Петр Порошенко. «Фонд собственно для этого и создается. Предоставить соответствующую грантовую поддержку, свободные средства для того, чтобы талантливая научная молодежь могла съездить заграницу, научиться, вернуться и делать науку в Украине. И эта работа должна быть практически связана с практическим применением, - сказал Петр Порошенко.

По его мнению, именно тогда, когда государство, власть и ученые объединятся, возможны положительные изменения в этом направлении. Президент отметил, что хорошо понимает объем работы, которую необходимо сделать для того, чтобы продвинуть украинскую науку вперед:

- И что касается по институционального «прокрустового ложа» старой системы украинской науки и Академии наук, и о необходимости реформирования, и по изменению форматов для того, чтобы не через фиксированную бюджетную дотацию, а через грантовые программы иметь возможность поддерживать молодых и талантливых.

- Объединимся и делаем эти изменения и эти реформы вместе, - отметил Глава государства.

- Я твердо убежден, что это единственно возможный и правильный путь, - еще раз подчеркнул он.

По словам Петра Порошенко, Украину в этом готовы поддержать страны Европейского Союза. В частности, вопрос поддержки украинской науки недавно обсуждался во время визита в Украину Канцлера Германии Ангелы Меркель. Президент отметил, что вместе с Канцлером Меркель был начат ряд программ, начиная от поддержки строительства дороги Киев-Мелитополь на Мариуполь и поддержки восстановления инфраструктуры Донбасса, и заканчивая специальным фондом энергоэффективности, поддержки и развития науки и других важнейших программ.