Российский олигарх, владеющий НГЗ, из-за санкций США стал персоной «нон грата» на форуме в Давосе

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сообщили российским главе ВТБ Андрею Костину и бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу о том, что их присутствие на мероприятии в этом году будет нежелательным.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на «The Financial Times».

Такое решение организаторы приняли под давлением США, наложивших на бизнесменов санкции. Формальных оснований, запрещающих россиянам посещать форум, нет. После публикации FT источник ТАСС заявил, что Дерипаска в любом случае не планировал приезжать в Давос, так как «отошел от бизнеса, поэтому участие в форуме не имеет смысла».

«[Отказ в приглашении] – свидетельство возрастающей настороженности международных организаций в общении с теми, кого Вашингтон внес в черные списки», - сообщает «The Financial Times».

Дерипаска попал в санкционный список США в апреле 2018 года. Ограничения подразумевали заморозку активов и арест банковских счетов на территории США, а также запрет на «существенные транзакции» в адрес фигурантов списка для третьих лиц. Костин, Дерипаска и Вексельберг почти каждый год приезжали на Всемирный экономический форум в Давосе.

Ранее подконтрольный Дерипаске холдинг «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод» сырьевому трейдеру «Glenсore». Сразу после этого стали высказывать мнения, что Дерипаска формально отмежевался от НГЗ, при этом оставив за собой контроль над предприятием.

Сайт «Дело» ранее сообщал, что Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод», о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц Украины. Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «РусАл» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.