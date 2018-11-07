В «бюджетной» сессии Николаевского горсовета объявлен перерыв до пятницы

В среду, 7 ноября, в Николаевском городском совете проходит внеочередное пленарное заседание.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На сегодняшней сессии будут решаться бюджетные вопросы. Об этом сообщается в распоряжении городского головы Александра Сенкевича.

В зале ведется онлайн-трансляция

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11:48 К присутствующим обратился глава планово-бюджетной комиссии Александр Бернацкий и заявил, что на сегодняшней комиссии было принято решение внести изменения в перераспределение бюджетных средств.

— Рекомендовано внести изменения в части корректировки, как по департамент ЖКХ, так и по управлению департамента. Эти корректировки переданы департаменту финансов и есть рекомендации по бюджетной комиссии - подготовить изменения и вынести на сессию горсовета с этими изменениями для принятия решения на сессии горсовета, - сказал Бернацкий.

Сенкевич, в связи с этим, предложил перенести сессию на пятницу, а до заседания провести заседание исполкома и планово-бюджетную комиссию. Депутаты поддержали предложение. В сессии объявлен перерыв.

11:44 На пленарном заседании зарегистрировалось 28 депутатов - Сенкевич открыл сессию.

11:30 Через полчаса после предполагаемого начала сессии на заседание зарегистрировалось всего 21 депутат. Александр Сенкевич объявил присутствующим,что не знает, есть ли смысл ждать остальных.

10:55 За 5 минут до начала сессии в зале нет депутатов. Стоит отметить, что на 10:00 было назначено заседание депутатской комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития.

Эту внеочередную сессию мэр Сенкевич созвал своим распоряжением от 6 ноября.

Напомним, в пятницу, 2 ноября, депутатов Николаевского горсовета не устроил отчет департамента ЖКХ и мэр Сенкевич закрыл сессию.

Также ранее сообщалось, что 1 ноября члены постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета не смогли согласовать перераспределение 160 миллионов гривен, из-за чего данный вопрос не вынесли на заседание сессии. В ходе заседания следующей комиссии Сенкевич заявил, что намерен вынести на сессию этот проект изменений в бюджет. Во вторник, 6 ноября, комиссия вновь не состоялась.