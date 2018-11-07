Петр Порошенко: Сотрудничество Украины и Турции в оборонно-технический области является взаимовыгодным

Сотрудничество Украины и Турции в оборонно-технической области является продуктивным и взаимовыгодным.

Об этом Президент Петр Порошенко сказал в интервью турецкому информационному агентству «Анадолу Ажансы», передает пресс-служба главы государства.

Президент отметил продуктивные встречи по широкому кругу вопросов, в частности безопасности, обороны, военно-технического сотрудничества, экономики, туризма и культуры, контактов между людьми, между правительствами.

- Мы провели очень продуктивные переговоры в Турции, которые составляют исключительную важность во многих сферах, - рассказал Петр Порошенко о результатах официального визита в эту страну.

Глава государства отметил, что сотрудничество в оборонно-технический сфере не любит огласки.

- Однако, я могу сказать, что сотрудничество в этих сферах является взаимовыгодным для обоих государств. Мы демонстрируем нашу поддержку и надежность турецкому сектору обороны и безопасности продуктами в различных сферах, начиная, прежде всего, из сферы авиации, танкостроения т.д. - сказал Президент и отдельно отметил наличие на сегодняшний день сильных военно-технических мощностей Украины.

- В сложное для Украины время мы чувствуем надежность со стороны наших турецких партнеров в условиях российской агрессии, - подчеркнул Президент.

Петр Порошенко также отметил поддержку Турцией Украины в рамках НАТО и весомой роли этого государства в трастовом фонде НАТО.