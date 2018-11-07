Депутаты Николаевского горсовета поскандалили из-за отказа выделить деньги на ремонт дороги в микрорайоне Северный

В Николаевском городском совете на бюджетной депутатской комиссии возник скандал из-за выделения денег на ремонт дороги в микрорайоне Северный.

Об этом шла речь в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития в среду, 6 ноября.

Депутат Сергей Кантор поднял вопрос о финансировании ремонта дороги к школе по улице Архитектора Старова, состоянием которой возмущались жители микрорайона Северный.

На это глава комиссии Александр Бернацкий сказал, что департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета не включил эту дорогу в перечень тех, что нужно отремонтировать.

После обсуждения этого вопроса депутаты так и не смогли прийти к четкому решению и Сергей Кантор начал с криком возмущаться этим.

– Я этого никогда не забуду, что мне плюнули в лицо. Та что ты (Бернацкомц) мне тыкаешь этими делами. Покажите эти два решения, где людям обещали. Я никаким боком к этому округу не имею отношения. Но людям обещали, которые платят налоги. А теперь я брехун вместе с вами, - высказался Кантор.

Напомним, что 1 ноября члены постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета не смогли согласовать перераспределение 160 миллионов гривен, из-за чего данный вопрос не вынесли на заседание сессии. В ходе заседания следующей комиссии Сенкевич заявил, что намерен вынести на сессию этот проект изменений в бюджет.

Во вторник, 6 ноября, комиссия вновь не состоялась, поэтому депутатская комиссия собралась утром 7 ноября.