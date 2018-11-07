«Дали слово – забрали слово», – депутат Кантор прокомментировал спор на «бюджетной» комиссии из ремонта дороги на Северном

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор прокомментировал конфликт в ходе планово-бюджетной комиссии, который возник из-за перераспределения средств, в проект решения по которому не вошел вопрос ремонта дороги в микрорайоне Северном.

Об этом депутат рассказал корреспонденту «Преступности.НЕТ».

По словам Кантора, конфликта не было, однако была «эмоциональность». Как сообщил депутат, ранее жители микрорайона приходили на заседание комиссии, в ходе которого депутаты пообещали, что разберутся в вопросе.

— Нет никакого конфликта. Это эмоции. На бюджетную комиссию приходили жители микрорайонов. Мы разбирались и выезжали. Было еще одно заседание комиссии, приехали люди и людям пообещали, что мы разберемся и при первом распределении бюджета учтем ваши просьбы, - сказал Кантор.

Однако обещание так и не было выполнено и, как утверждает Сергей Кантор, вопрос не решится.

— Они просят сделать дорогу к школе. Смысл этого вопроса – там нет ничего личного вообще. Дело чести, лица бюджетной комиссии. Бюджетная комиссия рассчитала, разобралась и решила исправить ошибку чиновников. Сейчас, когда уже это произошло, есть понимание, что если мы пообещали людям, то мы должны давать, тогда кому ж верить людям? А бюджетная комиссия посчитала, что они дали слово, они забрали слово. Это неправильно. Вопрос не решится, - добавил депутат.

Напомним, 1 ноября члены постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета не смогли согласовать перераспределение 160 миллионов гривен, из-за чего данный вопрос не вынесли на заседание сессии. В ходе заседания следующей комиссии Сенкевич заявил, что намерен вынести на сессию этот проект изменений в бюджет.

Во вторник, 6 ноября, комиссия вновь не состоялась, поэтому депутатская комиссия собралась утром 7 ноября.