Генпрокурор Луценко передал Порошенко заявление о своей отставке

Генпрокурор Украины Юрий Луценко передал Президенту Украины Петру Порошенко заявление об своей отставке.

Об этом сообщает «The Newsroom» в Telegram.

«Генпрокурор Луценко передал президенту Порошенко заявление об отставке. В заявлении он просит освободить его от должности по собственному желанию. Когда будет реакция на документ, пока неизвестно, однако вчера в ВР Луценко выразил надежду, что это произойдет до конца текущей недели. В частности, он попросил депутатов, проголосовать в пятницу за его отставку. Но на голосование вопрос будет вынесен только если отставку Луценко примет президент Порошенко», - говорится в сообщении.

Напомним, 6 ноября Луценко заявил, что напишет заявление об отставке с должности в связи со скандалом по делу Екатерины Гандзюк, как того требуют активисты. Однако, Рада не поддержала отставку Луценко на рейтинговом голосовании - «За» проголосовали только 38 нардепов.