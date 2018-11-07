«Его вынуждали выступать в суде против майдановцев»: В прокуратуре оправдывают сына главы СБУ, избежавшего люстрации

Сына главы СБУ Василия Грицака Олега принуждали выступать в качестве прокурора в делах против майдановцев в 2014 году.

Об этом сообщается в ответе прокуратуры на журналистский запрос BIHUS.Info.

«В то время Грицак О. В. занимал должность рядового прокурора прокуратуры, что является самой низовой цепью прокурорских работников и не мог никаким образом влиять на решения руководства… Группе прокуроров было указано соответственно сетевым приказам явиться в суд и зачитать позицию старшего процессуального работника», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Олег Грицак просил судью применить к активистам майдана Сергею Симонову, Данилу Окулову и Вадиму Ковалеву меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом суд принял решение применить к обвиняемым домашний арест.

В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что Олег Грицак не подавал апелляцию на более мягкое решение суда.

«Грицаком О. В. в дальнейшем поддержано в судебном заседании ходатайство Окулова Д. Д. и Ковалева В. В. по поводу изменения условий выполнения меры пресечения в виде домашнего ареста — круглосуточного на ночной», — говорится в сообщении.

В то же время такая позиция прокурора Олега Грицака не зафиксирована в текстах судебных решений, которые имеются в распоряжении журналистов.

«Грицак О. В. лично следственные действия в указанных криминальных производствах не выполнял, в указаний следователям по поводу расследования криминальных производств не давал, никаких документов последним подписано не было», — резюмируют в сообщении прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что сын главы СБУ Грицака избежал люстрации за преследование активистов Майдана и пошел на повышение в прокуратуре