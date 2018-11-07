«Как будто Оппоблок сводит счеты с Лепишевым», - Сенкевич о споре на «бюджетной» комиссии по ремонту дороги на Северном

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что для него конфликт, возникший в ходе планово-бюджетной комиссии в горсовете по вопросу ремонта дороги в микрорайоне Северном, выглядит, как сведение счетов между членами фракции «Оппозиционный блок» и депутатом Алексеем Лепишевым.

Об этом он заявил в комментарии изданию «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в Николаевском городском совете на бюджетной депутатской комиссии возник скандал из-за выделения денег на ремонт дороги в микрорайоне Северный.

Мэр заявил, что, по его мнению, члены «Оппозиционного блока» мстят, однако за что – неясно, а также добавил, что будет требовать выделить деньги на ремонт дороги.

— Я буду советовать, требовать, чтоб этот вопрос внесли. Это не по-хозяйски. Сегодня это выглядит, как будто «Оппозиционный блок» сводит счеты с депутатом Лепишевым, потому что сегодня пришли люди, депутат Лепишев их не удержал от того, чтоб они пришли на комиссию и вот такая месть. Кому мстят – непонятно. Мы были на этой дороге, мы видели, что там можно проводить заплывы после дождя, там можно устанавливать американские горки, его нужно заканчивать, его нужно исправлять. Мы будем рекомендовать внести эти деньги в перераспределение бюджеты и успеть их использовать до конца года, - заявил Сенкевич.

Также городской голова отметил, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники которого, по словам членов комиссии по вопросам бюджета, не внесли вопрос о ремонте, на самом деле вносили его несколько раз, однако сами депутаты его не рассматривали.

— Департамент ЖКХ вносит его уже в один раз, во второй раз, в третий раз, просто Департамент ЖКХ вносит его в текущий ремонт дорог, а его вообще снимают. Сегодня было предложено комиссией снять текущий ремонт. Моя позиция есть сегодня. Депутат Кантор почему сегодня выступал по этому вопросу? Потому что он пообещал людям, он выехал на место, он разговаривал с ними, он видел эту дорогу, и он обещал, что будет требовать включать. Собственно, сегодня он выполнил свое обещание перед избирателями. Хочу напомнить, что депутаты избираются по многомандатному избирательному округу, то есть это фактически у каждого из них округ – это Николаев, - добавил Александр Сенкевич.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор прокомментировал конфликт в ходе планово-бюджетной комиссии, который возник из-за перераспределения средств, в проект решения по которому не вошел вопрос ремонта дороги в микрорайоне Северном.