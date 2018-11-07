«Это называется политический кризис», - мэр Николаева объяснил, почему депутаты до сих пор не перераспределили бюджет

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что перераспределение бюджетных средств затягивается из-за политического кризиса внутри депутатского корпуса.

Об этом он заявил в среду, 7 ноября, в комментариях журналистам после внеочередного пленарного заседания.

По мнению городского головы, депутаты оценивают друг друга и самого мэра по принадлежности к той или иной партии.

— Я не могу вам сказать. Это называется политический кризис. Сегодня опять же депутат Зоткин сказал: «Скажите вашему коллеге...», намекая на то, что депутат Лепишев типа из «Самопомощи», вы же избирались мэром от этой фракции, вот скажите ему. У меня сегодня нет к депутатам персональных чувств и так далее, для меня все депутаты, как избранники города, я их не делю на фракции, - заявил Александр Сенкевич.

Городской голова отметил, что из-за поиска депутатами выгоды в каждом вопросе перераспределение и затягивается.

— Когда мы даем логическое обоснование тех или иных перераспределений бюджета, использование бюджета, здесь начинается какая-то: «А какая будет моя личная в этом заинтересованность?». Знаете, да? Заканчивается это тем, что, в конце концов, страдают эти все проекты. Если мы еще недельку повозимся с этими проектами, то можно даже не голосовать это перераспределение. Фактически сегодня для меня, как для городского головы, понятно, что этот бюджетный год провальный, - добавил мэр.

Напомним, в пятницу, 2 ноября, депутатов Николаевского горсовета не устроил отчет департамента ЖКХ и мэр Сенкевич закрыл сессию.

Также ранее сообщалось, что 1 ноября члены постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета не смогли согласовать перераспределение 160 миллионов гривен, из-за чего данный вопрос не вынесли на заседание сессии. В ходе заседания следующей комиссии Сенкевич заявил, что намерен вынести на сессию этот проект изменений в бюджет. Во вторник, 6 ноября, комиссия вновь не состоялась.

В среду, 7 ноября, в Николаевском городском совете должно было состояться внеочередное пленарное заседание по вопросу перераспределения средств, однако депутаты предложили перенести его в связи со внесением изменений в проект перераспределения.