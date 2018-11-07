Петр Порошенко: Ожидаю, что против России введут новые санкции за проведение фейковых выборов на Донбассе

Ожидаю, что так называемые фейковые выборы, которые Россия приняла решение проводить 11 ноября, запустят введение новых санкций и покажут, что терпение Запада также не безгранично.

Об этом Глава государства сказал во время выступления на Международной конференции высокого уровня «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед».

- Теперь время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении, - заявил Президент Петр Порошенко.

- Любые намеки даже на ослабление давления провоцируют Россию на игнорирование мирного процесса на Донбассе, включая отсрочки развертывания полноценной миротворческой миссии ООН на базе мандата Совета Безопасности, как и на новые репрессии против украинцев, против крымских татар в Крыму, более того – разжигают агрессивные аппетиты Кремля, - подчеркнул Президент.

Глава государства также отметил, что «Россия уже начала разыгрывать, свою последнюю карту из гибридной колоды, подрывая доверие к государственным институтам, дискредитируя европейский и евроатлантический выбор, нивелируя успехи наших реформ, чтобы потом обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на президентских и парламентских выборах в 2019 году».

- Мы не дадим им это сделать. Ведь это события, результаты которых будут иметь ключевое, я бы сказал экзистенциальное значение для кремлевского режима, - подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, каждый следующий шаг Кремля будет иметь целью «посеять в украинской душе зерна усталости, незащищенности и неуверенности в завтрашнем дне».

- Потому что в такой мутной воде, где одни дискредитированы, а другие разделены, третьи – дерутся, легче активировать своих агентов с их готовностью: проглотить попытку аннексии Крыма; принять российский план по Донбассу, через который Россия хочет влиять на всю Украину; отказаться от развития украинского войска на основе тех же натовских стандартов и имплементации закона о нацбезопасности, который был принят в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из НАТО. И наконец вернуть Украину в серую зону российского влияния с такими вожделенными ценами на газ, дешевый газ. Эту карту сейчас пытаются разыграть в парламенте и за его пределами некоторые безответственные украинские политиканы, - добавил Президент.

В то же время Петр Порошенко подчеркнул, что в Украине не только готовятся дать отпор российским угрозам, а в конце концов, уже точно знают, где ждать ближайшие удары.

- Если не оплошаем в 2019 году, то это может стать переломной битвой в гибридном противостоянии с Россией, - отметил Президент.

Глава государства отметил, что в этой битве Украина особенно нуждается в поддержке наших партнеров.