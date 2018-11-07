Надежда Савченко, подозреваемая в организации госпереворота, заявила о намерении баллотироваться в Президенты Украины

Подозреваемая в подготовке теракта и госпереворота, народный депутат и герой Украины Надежда Савченко намерена баллотироваться в президенты.

Об этом «Главкому» рассказала ее сестра Вера.

При этом она отметила, что «очень рассчитывает на украинских инвесторов, пострадавших от коррупции». Между тем, в настоящее время желающих помогать финансово обвиняемой немного. Впрочем, у сестер есть надежда собрать необходимые средства с помощью «Общественно-политической платформы» Надежды Савченко. Для этого необходимо открыть счет партии. Понадобится и перерегистрация «платформы» на Веру, чтобы она могла расписываться от имени данного объединения.

- У нас остается два месяца на то, чтобы собрать средства, — констатировала Вера Савченко.

Также рассказала она, что представители всех парламентских фракций годами знакомы друг с другом, имеют родственные связи и не заинтересованы в появлении в их кругу несистемных людей.

- В политической семье все в порядке, разве такой семье нужна Надежда, которая придет и скажет: «Вы все отбросы, убирайтесь отсюда!» – отметила Вера.

Но выдвинуть свою кандидатуру на должность главы государства, утверждает сестра Савченко, для Надежды – принципиально.

- Если Надежда зарегистрирует свою кандидатуру на пост президента, то после этого она даже какой-то иммунитет получает, — добавила Вера.

Напомним, Надежду Савченко обвнили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко. 22 марта 291 народный депутат подержал представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности. Также поддержали и второе представление о задержании 277 голосами. 268 нардепов поддержали представление ГПУ об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей.

Отметим, ранее скандальный экс-глава ГФС Насиров заявил о намерении баллотироваться в президенты