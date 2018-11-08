Мэр Сенкевич пообещал, что к концу года неиспользованными останутся менее полмиллиарда бюджетных денег

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что к концу года неиспользованными из бюджета города останется сумма меньше, чем 500 миллионов гривен.

Об этом он сообщил в комментариях журналистам.

Мэр города сообщил, что проблема с освоением бюджетных средств будет и привел в пример 10 миллионов гривен, которые должны были потратить на проведения труб водоснабжения в поселке Горького, однако и-за членов фракции «Оппозиционный блок» водопровод не проведут.

— Есть некоторые проблемы с освоением и до конца года будет эта проблема. Мною было предложено – есть у нас 10 миллионов неиспользованных средств на водоотведение в микрорайоне в поселке Горьково. Мы вышли на место, переговорили с подрядчиком, в следствие корректировок проекта, там жители блокировали работу, потом разблокировали, мы туда направили все силы, эти деньги не могут быть использованы физически, мы предложили из перераспределить. Оппоблок сказал, что это их квота, мы не будем их перераспределять, - сказал Александр Сенкевич.

Также мэр напомнил о проекте проведения отопления в микрорайоне Терновка, который также не осуществится, поскольку депутаты-оппозиционеры отказались «отпускать эти деньги».

— То же самое касается вопросов подтопления Терновки. Были выделены деньги и часть денег нам выделены по ГФРР, мы предлагаем их снять. Также мы предлагаем снять те деньги, которые не используют до конца года. Мы переговорили с депутатом Ласурией, она вышла на место, поговорила с подрядчиком и подтвердила. Но позиция фракции «Оппозиционный блок» - «Мы не будем отпускать эти деньги». Фактически 14 миллионов у нас до конца года не будут использованы и это, конечно же, повлечет минимальный процент освоения, - отметил Александр Сенкевич.

К этим же примерам неиспользованных средств мэр добавил и 20 миллионов гривен на проведение троллейбусной линии на Намыв и напомнил, что неиспользованные средства можно будет потратить только после отчета об использовании бюджета.

— То же самое касается 20 миллионов на троллейбусную линию на Намыв. Но, так как я был инициатором проекта и выбивал деньги, для меня это не принципиально, это не мои деньги и не деньги каких-то депутатов или фракций, это деньги налогоплательщиков. Если сегодня они могут работать для налогоплательщиков, я их отпускаю, даю им туда и потом мы в следующем году выделим. Знаете, в чем еще создается глупая ситуация? Что эти деньги останутся неосвоенными, запланировать новые деньги на следующий год мы не сможем и когда мы примем отчет по бюджету, только тогда мы сможем использовать эти неиспользованные остатки, - добавил Сенкевич.

На уточняющий вопрос журналиста, правда ли, что к концу года неиспользованной может стать сумма в 500 миллионов, Сенкевич ответил, что такого не будет, однако точную сумму не назвал.

— Не будет полмиллиарда. Я не могу сказать, сколько будет, - отметил Сенкевич.

Напомним, в пятницу, 2 ноября, депутатов Николаевского горсовета не устроил отчет департамента ЖКХ и мэр Сенкевич закрыл сессию.

Также ранее сообщалось, что 1 ноября члены постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета не смогли согласовать перераспределение 160 миллионов гривен, из-за чего данный вопрос не вынесли на заседание сессии. В ходе заседания следующей комиссии Сенкевич заявил, что намерен вынести на сессию этот проект изменений в бюджет. Во вторник, 6 ноября, комиссия вновь не состоялась.

В среду, 7 ноября, в Николаевском городском совете должно было состояться внеочередное пленарное заседание по вопросу перераспределения средств, однако депутаты предложили перенести его в связи со внесением изменений в проект перераспределения.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что перераспределение бюджетных средств затягивается из-за политического кризиса внутри депутатского корпуса.