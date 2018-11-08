Экономически успешная и военно сильная Украина – главный сдерживающий фактор от агрессии России, – Порошенко

Сейчас интегрирована в Европу, экономически успешная и военно сильная Украина остается главным сдерживающим фактором от дальнейших агрессивных планов Кремля.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Международной конференции высокого уровня «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед».

Глава государства напомнил, что Украина не только восстановила и сохранила армию, но и продолжает оснащать ее передовым вооружением. По словам Президента, этого нельзя было сделать в 2014 году, поскольку существовало тотальное эмбарго на поставки Украине любой продукции даже двойного назначения и только четыре страны оказали помощь в первые месяцы российской агрессии.

- Но шаг за шагом и месяц за месяцем, это эмбарго снималось. Мы получили все больше и больше усовершенствованное вооружение для защиты, не для нападения. И на сегодняшний день мы имеем факт, когда международные рейтинги причисляют украинское войско к десятке сильнейших в Европе, - подчеркнул Глава государства.

- Однако, убежден, что по боевому духу мы занимаем первые строчки. Именно благодаря нашим защитникам русская военная машина явно погрязла в украинском Донбассе, - добавил он.

По его словам, также Украине удалось экономически удержатся и сбросить экономическую петлю России, поскольку часть гибридной войны составляли эмбарго, закрытие транзита, перекрытие поставок газа.

- Что делать в этих условиях, когда более 30% экспорта полностью парализовано и перекрыта энергетика? Очень просто сказать и очень трудно сделать – успешно переориентироваться на новые рынки. Что и было сделано, - отметил Глава государства. Он добавил, что зона свободной торговли с ЕС, подписание соглашения о ЗСТ с Канадой и ряд других шагов, позволили нам обеспечить экспорт, рост ВВП, новые инвестиционные проекты и положительную торговую динамику.

Президент также отметил, что в этих условиях Украина как никогда стала сплоченной, устойчивой и уверенной, а «попытки России украсть нашу историю, нашу церковь, украсть наш язык или уничтожить ее сегодня уже вызывают легкую улыбку».

- Поэтому я еще раз повторюсь, что, помогая Украине сегодня выстоять в этой войне, Запад инвестирует не только в нашу, но и в свою безопасность, не только в наше, но и свое собственное будущее, - подчеркнул он.

Президент призвал поддерживать развитие оборонного комплекса Украины.

- Время доказало, что Россия достаточно трезво оценивает цену дальнейшей агрессии. Мы нуждаемся в совместной платформе, чтобы эффективно противодействовать российской дезинформации, чтобы надежно защитить критическую инфраструктуру от кибератак, чтобы предупредить манипулятивное воздействие на общество, - сказал он.

Однако, по его словам, в нынешнее прагматичное время не может быть успешным государство, полагающееся исключительно на внешнюю помощь и поддержку.

- Есть свое домашнее задание, которое за нас никто не сделает ... Не будет никакого поворота назад в вопросе реформ, - заверил Президент.