Оккупацией Донбасса и аннексией Крыма Россия оттачивает технологии, угражающие не только Украине, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что агрессивные действия Российской Федерации против Украины несут угрозу всему европейскому континенту.

Об этом он заявил во время выступления на Международной конференции высокого уровня «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед».

Порошенко особо подчеркнул, что сейчас Украина стала восточным флангом НАТО в защите европейских, демократических ценностей.

Глава государства поблагодарил организаторов за проведение конференции именно в Киеве:

- Я хорошо понимаю, почему именно сейчас и именно здесь. Будучи на острие российской гибридной войны, Украина имеет большой опыт, которым может поделиться со своими партнерами.

Президент также отметил, что, хотя слова «гибридная война» вошли в наш лексикон лишь 4,5 года назад, еще в 2008 году события в Грузии были событиями из этого ряда.

- Мы продемонстрировали солидарность с Грузией, мы продемонстрировали, что для нас этот вопрос чрезвычайно важен. Но реакция мира тогда была такой, что не остановила агрессию. И если бы мы решительно действовали в 2008 году, возможно не было бы 2014 года, - сказал он.

- В то же время я хотел бы поблагодарить весь мир за то, что немедленно была создана мировая коалиция в поддержку Украины и в противодействии российской агрессии, - отметил Президент.

По словам Главы государства, за эти годы Украина очень хорошо изучила «повадки русского медведя».

- Кто-кто, а мы очень хорошо знаем, когда Россия снимает фальшивую маску и становится явным, не скрытым врагом. Когда гибридная война показывает, что это война настоящая. Если вы готовы обороняться – спросите нас украинцев как это делать. Информационные атаки, попытки дестабилизации ситуации внутри страны, энергетический шантаж, полное эмбарго и закрытие рынков, агрессивное навязывание своей повестки дня через агентов влияния, через агентов в политической, культурной, общественной сферах, разжигание социальных конфликтов, очень важная составляющая гибридной войны – влияние через религиозные организации – это тот далеко не полный московский инструментарий, который получил наконец название гибридного, - перечислил средства российской агрессии Президент.

- Сейчас нет, к счастью, тех, кто будет отрицать, что реваншистская политика Кремля против Украины стала общим вызовом для евроатлантической безопасности. Как и то, что без сильной Украины, которая уже сейчас превратилась в де-факто восточный фланг НАТО, точно не может быть и речи о стабильном евроатлантическом пространстве, - отметил Петр Порошенко.

По его словам, будучи одержимой своими геополитическими идеями, сегодня на оккупированном Донбассе и в незаконно аннексированном Крыму Россия оттачивает технологии, которые выходят далеко за пределы Украины и угрожают не только Украине.

- Оккупированный Крым стал базой для российских крылатых ракет. Куда они дальше, только на Украину полетят? Или в Сирию? Или в страны Средиземного моря, чтобы очертить там свою российскую зону влияния, зону контроля? Мы ли не знаем, что на Донбассе обкатывается абсолютно новейшее российское вооружение? На Донбассе совершенствуются методы пропагандистского прикрытия регулярных войск. На Донбассе были применены десятки тысяч бойцов так называемых ЧВК – частных армий. Какие же они частные? Они набираются через систему российских военкоматов, финансируемых за счет средств государственного бюджета и комплектуются бойцами регулярной армии. Украинские спецслужбы пачками разоблачают финансируемых Россией, Москвой пропагандистов с их призывами изнутри страны к свержению конституционного строя, - также отметил Глава государства.