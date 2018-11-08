Работницу комитета ВР по нацбезопасности, которая заявляла, что Пашинский ей угрожает убийством, уволили

Главу секретариата комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяну Блистив уволили за нарушение присяги государственного служащего.

Об этом в комментарии «Украинской правде» рассказал секретарь комитета нардеп от БПП Иван Винник.

По его словам, Блистив уволили с госслужбы по решению руководителя аппарата Верховной Рады Петра Бондаря. Соответствующий приказ зачитали на комитете, чтобы все знали, что Блистив больше не работает в аппарате ВР.

«Согласно формулировке в тексте, приведенном на комитете, речь идет о нарушении присяги государственного служащего», - сказал нардеп.

По его словам, приказ был датирован 1 ноября.

Винник пояснил, что по закону о госслужбе, представитель законодательной ветви власти не может влиять на решения исполнительной, поэтому на решение об увольнении работницы комитета не мог повлиять руководитель комитета нардеп от «Народного фронта» Сергей Пашинский у которого с Блистив был конфликт.

Нардеп отметил, что Блистив была отстранена от работы на период дисциплинарного расследования в отношении нее, а выполняла ее обязанности - главы секретариата Наталья Роговец.

Напомним, в июле текущего года Блистив заявила, что от Пашинского ей поступают угрозы об убийстве, в связи с чем было отрыто уголовное дело, а расследованием занялась СБУ. Все обвинения в свой адрес глава комитета отрицает, утверждая, что против Блистив открыто уголовное дело по подозрению в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблению властью.