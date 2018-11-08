Мэр Николаева объявил выговор начальнику управления спорта – тот третий раз пропускает совещание, на которое его пригласили

Николаевский городской голова Александр Сенкевич объявил выговор начальнику управления физкультуры и спорта Николаевского городского совета Олегу Машкину.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции Сенкевича касательно ситуации с картодромом в четверг, 8 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Такое решение мэр Николаева принял в связи с тем, что Машкин третий раз пропускает совещание с ним, на которое он был приглашен заранее.

- Он должен сидеть рядом с мэром, - заявил Сенкевич.

Напомним, что 1 июня Александр Сенкевич объявил выговор главам трех районов – Ингульского, Центрального и Заводского. Однако, как сообщила Светлана Гладун, выговор был объявлен без оснований и без объяснительной записки.

В августе мэр Сенкевич объявил второй выговор главе Ингульского района Светлане Гладун. Она была возмущена выговором и в комментарии «Преступности.НЕТ» отметила, что намерена подать на городского голову в суд.

В частности, Гладун считает, что данная ситуация имеет только политическую составляющую, а также добавила, что новым главой района может стать депутат горсовета Олег Солтыс или другие люди из окружения народного депутата Украины от Николаевщины Артема Ильюка.

Отметим, что ранее нардеп Артем Ильюк требовал от Сенкевича уволить Гладун с должности главы администрации Ингульского района.