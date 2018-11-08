В Раде нардеп Мельничук заблокировал трибуну с требованием отменить повышения цены на газ

На утреннем заседании Верховной Рады Украины внефракционный народный депутат Сергей Мельничук проводит одиночное блокирование трибуны.

Об этом сообщает УНИАН.

С начала заседания он молча стоит за трибуной, никаких заявлений он не произносил. При этом, другим депутатам приходится выступать со своих рабочих мест.

В то же время, на своей странице в Facebook Мельничук сделал пост и выложил видео, где сообщает, что блокирует трибуну, и требует поставить на голосование проект постановления об отмене повышения тарифов на газ.

Напомним, что ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украина взяла на себя обязанности сравнить внутренние и внешние цены на газ еще в 2008 году, за подписью премьер-министра того времени.

19 октября 2018 Кабмин поднял цены на газ для населения, чтобы Украина могла получить кредит МВФ. С 1 ноября цена вырастет на 23,5% и для газоснабжающих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров. В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в этом отопительном сезоне цена на газ больше повышаться не будет.

Напомним, 31 октября у Николаевской ОГА прошел митинг против повышения тарифа на газ.

Отметим, что в Нацкомисии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявили, что тарифы на тепло в некоторых регионах завысили на 70%.