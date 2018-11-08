В Николаев едут Омелян и директор «Укрзалізниці» – у них спросят о деньгах на ремонт ж/д вокзала и проекте реконструкции

15 ноября в Николаев приезжает министр инфраструктуры Владимир Омелян вместе с исполняющим обязанности главы правления ЧАО «Укрзалізниця» Евгением Кравцовым приедут в Николаев. По этому случаю члены рабочей группы по ремонту железнодорожного вокзала в Николаеве собираются задать чиновникам ряд вопросов касаемо того, будет ли ремонтироваться вокзал и выделят ли на это деньги.

Об этом шла речь 8 ноября, в ходе заседания рабочей группы в Николаевском областном совете, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Глава рабочей группы, депутат от фракции «Оппозиционный блок» в облсовете Илья Резников Илья Резников отметил, что хочет провести встречу с Омеляном и Кравцовым прямо в здании вокзала. В первую очередь члены рабочей группы хотят поговорить о проекте, который был разработан фирмой «Днепрожелдорпроект», однако не отвечает ни требованиям, ни времени.

— Коммуникационные недостатки, которые сегодня есть на железнодорожном вокзале, новым проектом не предусмотрено их исправление, то есть доступ к платформам остался тем же по новому проекту. Люди как с торбами ходили пешком, так они и будут ходить. Поэтому мы поставили вопрос о том, что это не государственное расходование бюджетных денег, - заявил Илья Резников.

Также депутат отметил, что семь миллионов, которые по его словам, на одной из встреч в Киеве, пообещали выделить на ремонт туалетов и комнаты отдыха, не будет.

— Выяснили мы, что денег в этом году не будет вообще за исключением семи миллионов, за которые они хотят срочно сделать туалет и комнату отдыха. Но прошло уже три с лишним месяца после наших встреч и деньги так и не перечислены, хотя мною был задан вопрос о том, что освоят ли они эти деньги в этом году. (...) Мы обратились к автору проекта – «Днепрожилторгпроект» о том, чтоб они рассмотрели вопрос о том, чтоб этот проект пересмотреть. Потому что технически он не соответствует. Ни условиям, ни сегодняшнему времени, - отметил Резников.

Илья Резников пожаловался на то, что в ходе встречи с Евгением Кравцовым изменения в проект обсуждались, но на это нужны средства, которые есть в бюджете «Укрзалізниці».

Леонид Пляченко В свою очередь, заместитель директора ж/д вокзала Леонид Пляченко отметил, что первым надо задать вопрос именно по поводу внесения изменений в существующий проект. Также в ходе отметили, что в этом году деньги на вокзал уже не выделятся, поскольку рассмотреть изменения в проект и выделить деньги на его реализацию надо было успеть до рассмотрения государственного бюджета на следующий год.

В то же время начальник управления градостроения и архитектуры Андрей Цимбал отметил, что лучше провести отдельный конкурс по реконструкции фасада с общественными слушаниями.

— У нас есть законодательство по конкурсам, допустим на фасадное решение провести конкурс. Я понимаю, что в наших реалиях это вряд ли получится. Хотелось бы, чтоб проектант выполнил предварительные эскизные предложения, жителям города дать это на обсуждение и действительно это было бы решение для всего города, - предложил Андрей Цимбал.

Депутат от фракции «Наш край» горсовета Владислав Ентин предложил построить на территории вокзала многоэтажный паркинг, как в Киеве, на что Резников возразил, отметив, что в Киеве плата за парковку в быстрые сроки может окупить строительство паркинга, поэтому в реалиях Николаева надо рассчитывать, сколько прибыли это принесет. Заместитель главы областного совета Андрей Кротов добавил, что, во-первых, у министра и руководителя «Укрзалізниці» нужно требовать обещанных семи миллионов.

Заседание рабочей группы Андрей Кротов Заседание рабочей группы

— Первое – они обещали 7 миллионов. Мы не просим, мы требуем. Они должны то, что они обещали, выполнить перед жителями Николаевской области, - сказал Андрей Кротов.

В итоге, депутаты решили спросить у чиновников, когда на вокзал выделят деньги, и, в первую очередь, на ремонт туалета, когда изменят проект согласно требованиям и в какие сроки начнут работы.

Напомним, ранее и.о. мэра и секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова высказала недовольство по поводу эскиза реконструкции Привокзальной площади в городе Николаеве и считает, что в нем нет оригинальности и единой концепции.

Ранее глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предложил вместо реконструкции здания железнодорожного вокзала Николаева полностью его снести и построить новое «открытое здание европейского уровня».

Как известно, разговоры о реконструкции здания николаевского жд вокзала ведйтся еще с 2010 года. В частности Константин Ефименко, занимающий тогда должность министра транспорта, пребывая с рабочим визитом в Николаеве сообщил журналистам, что Одесская железная дорога уже приступила к проведению работ по реконструкции николаевского железнодорожного вокзала.Тогда Ефименко обещал, что вокзал «Николаев» будет готов к 2011 году и станет «комфортным и удобным для пассажиров».

В 2011 году, представители Одесской железной дороги заверяли власть области в том, что финансированием 2012-го года предусматривается реконструкция Николаевского железнодорожного вокзала.

Напомним, летом 2015 года экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков сообщил, что осенью будет проведена реконструкция николаевского железнодоржного вокзала. На ремонт предусмотрели 9 миллионов гривен. 29 декабря 2015 года Вадим Мериков совместно с бывшим первым заместителем Николаем Романчуком, главой облсовета Викторией Москаленко и нардепами Тарасом Креминем и Александром Жолобецким торжественно открыли часть первой очереди реконструкции железнодорожного вокзала и отремонтированную платформу, пообещав, что к 2017 году вокзал будет полностью реконструирован.