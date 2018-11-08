«Деньги так и не перечислены», - глава рабочей группы о ремонте туалета на николаевском вокзале

Обещанные средства на ремонт туалета в Николаевском железнодорожном вокзале так и не были перечислены.

Об этом заявил глава рабочей группы по ремонту вокзала, депутат от фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском областном совете Илья Резников в ходе заседания, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Резников рассказал, что, несмотря на обещания выделить средства на ремонт туалета и комнаты отдыха на вокзале, деньги до сих по не перечислены.

— Выяснили мы, что денег в этом году не будет вообще за исключением семи миллионов, за которые они хотят срочно сделать туалет и комнату отдыха. Но прошло уже три с лишним месяца после наших встреч и деньги так и не перечислены, хотя мною был задан вопрос о том, что освоят ли они эти деньги в этом году, - отметил Резников.

Поскольку 25 ноября министр инфраструктуры Владимир Омелян, а также исполняющий обязанности главы правления ПАО «Укрзалізниці» Евгений Кравцов приедут в Николаев, члены рабочей группы хотят провести с ними встречу. В связи с этим Андрей Кротов предложил потребовать у чиновников выделить семь миллионов на ремонт туалета.

— Они обещали 7 миллионов. Мы не просим, мы требуем. Они должны то, что они обещали, выполнить перед жителями Николаевской области, - сказал Андрей Кротов.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после поездки на железнодорожный вокзал в Николаеве остался недоволен его внешним и внутренним видом.

Позже сообщалось, что ремонт туалета в рамках реконструкции здания железнодорожного вокзала в Николаеве обойдется в 5,5 миллиона гривен. Его планируют произвести в первую очередь.

Напомним, ранее и.о. мэра и секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова высказала недовольство по поводу эскиза реконструкции Привокзальной площади в городе Николаеве и считает, что в нем нет оригинальности и единой концепции.

Ранее глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предложил вместо реконструкции здания железнодорожного вокзала Николаева полностью его снести и построить новое «открытое здание европейского уровня».

Как известно, разговоры о реконструкции здания николаевского жд вокзала ведйтся еще с 2010 года. В частности Константин Ефименко, занимающий тогда должность министра транспорта, пребывая с рабочим визитом в Николаеве сообщил журналистам, что Одесская железная дорога уже приступила к проведению работ по реконструкции николаевского железнодорожного вокзала.Тогда Ефименко обещал, что вокзал «Николаев» будет готов к 2011 году и станет «комфортным и удобным для пассажиров».

В 2011 году, представители Одесской железной дороги заверяли власть области в том, что финансированием 2012-го года предусматривается реконструкция Николаевского железнодорожного вокзала.

Напомним, летом 2015 года экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков сообщил, что осенью будет проведена реконструкция николаевского железнодоржного вокзала. На ремонт предусмотрели 9 миллионов гривен. 29 декабря 2015 года Вадим Мериков совместно с бывшим первым заместителем Николаем Романчуком, главой облсовета Викторией Москаленко и нардепами Тарасом Креминем и Александром Жолобецким торжественно открыли часть первой очереди реконструкции железнодорожного вокзала и отремонтированную платформу, пообещав, что к 2017 году вокзал будет полностью реконструирован.