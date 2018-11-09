Николаевский горсовет после перерыва собрался на «бюджетную» сессию, что утвердить перераспределение ₴160 миллионов ОНЛАЙН

В пятницу, 9 ноября, в Николаеве проходит внеочередное пленарное заседание депутатов городского совета.

Об этом из сессионного зала сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Депутаты будут рассматривать перераспределение 160 миллионов гривен в бюджете города.

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Напомним, в пятницу, 2 ноября, депутатов Николаевского горсовета не устроил отчет департамента ЖКХ и мэр Сенкевич закрыл сессию.

Также ранее сообщалось, что 1 ноября члены постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета не смогли согласовать перераспределение 160 миллионов гривен, из-за чего данный вопрос не вынесли на заседание сессии. В ходе заседания следующей комиссии Сенкевич заявил, что намерен вынести на сессию этот проект изменений в бюджет. Во вторник, 6 ноября, комиссия вновь не состоялась.

В среду, 7 ноября, в Николаевском городском совете должно было состояться внеочередное пленарное заседание по вопросу перераспределения средств, однако депутаты предложили перенести его в связи со внесением изменений в проект перераспределения.

9 ноября, исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал перераспределение бюджета на сумму около 160 миллионов гривен.