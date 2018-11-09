В Раде зарегистрировали законопроект об укрупнении районов на Николаевщине – вместо 19 предлагают 4

В Верховной Раде Украины 8 ноября зарегистрировали законопроект об изменении границ районов в Николаевской области. Вместо 19 этих административных единиц планируется 4.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Андрей Вадатурский, который является соавтором этого законопроекта.

Законопроект №9279 «Об изменении границ районов Николаевской области» предлагает с 19 сущетвующих районов области образовать четыре. Николаевский район, согласно проекту, должен включит Березанский, Витовский, Новоодесский и Очаковский районы; Баштанский район – Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Снигиревский районы; Вознесенський район – Арбузинский, Братский, Веселиновский, Еланецкий районы; Первомайський район – Врадиевский, Вознесенский, Кривоозерский районы.

Вадатурский называет эти изменения «административной оптимизацией», «логическим вторым шагом после создания объединенных территориальных общин».

«Спросите, зачем это нужно? Объясняю. Дело в том, что на сегодня в Николаевской области уже создано 41 ОТГ. При этом только в 2-х из 19-ти районов области пока нет ни одной громады. А вот площадь 8-и районов более чем на 50% покрыта ими, и в 12-ти районах вообще районный центр является также центром ОТГ. И процесс объединения продолжается. Согласно Бюджетному кодексу Украины, объединенные общины берут на себя почти все полномочия, которые принадлежали к компетенции районных советов или районных администраций. Таким образом, функционирование последних становится неэффективным и вообще бессмысленным из-за фактического отсутствия или существенного уменьшения функций. Более того, это создает социальное напряжение и непростые отношения между районным звеном власти и вновь ОТГ», – пояснил нардеп.

По мнению Андрея Вадатурского, принятие закона позволит убрать дублирующие органы и позволить более эффективно работать органам новосозданных территориальных громад.