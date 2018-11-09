Уважение к людям – основа сильного государства, – Оксана Удовиченко, активист партии «Основа»

В программе «Основа в лицах» лидер Николаевской районной организации партии «Основа» Оксана Удовиченко рассказала о значении партийной программы «Уважение каждому».

– Уважение – одна из важнейших общечеловеческих ценностей, которая стоит в одном ряду с такими ценностями как жизнь, свобода и счастье. Кроме того, это ключевой принцип любого развитого общества, без которого не построить крепкого государства. К сожалению, сейчас уважение отнято и у каждого лично, и у всего украинского народа, и у украинского государства. Без восстановления уважения в нашей стране невозможно вернуть мир в Украину, не получится построить сильную экономику и мощное государство, с которым будет считаться все международное сообщество. Главные принципы уважения, которые отстаивает партия «Основа»: уважение к честному труду, уважение к украинской семье, уважение к старшему поколению и социально незащищенным слоям общества, уважение прав и свобод каждого гражданина нашей страны, - отметила Удовиченко.

Уважение к украинцам предполагает их достойный уровень жизни.

- Человек труда в Украине должен достойно зарабатывать и жить. Зарплаты в Украине должны соответствовать уровню доходов в странах Восточной Европы. Средняя зарплата в Украине должна быть около 20-25 тысяч гривен. Украинцы даже на минимальную зарплату должны иметь возможность не только удовлетворять свои физиологические потребности, а полноценно жить по европейским стандартам. Каждая семья должна иметь возможность получить долгосрочный ипотечный кредит на приобретение или строительство собственного жилья под 3-4%. Совокупная стоимость коммунальных услуг не должна превышать 20%доходов семьи. Необходимо также существенно увеличить помощь родителям при рождении ребенка, впоследствии для семей с детьми должны быть предусмотрены существенные льготы по уплате подоходного налога. Люди старшего возраста и социально незащищенные граждане должны ощущать со стороны государства реальную, а не формальную заботу о себе. Среднюю пенсию необходимо увеличить до 10-12 тысяч гривен. На повышение пенсионного возраста должен быть наложен мораторий до улучшения социальной обстановки в стране, - отметила лидер Николаевской районной организации партии «Основа».

Свобода слова и самовыражения – неотъемлемые составляющие развития страны, считают в «Основе».