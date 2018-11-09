Уважение к людям – основа сильного государства, – Оксана Удовиченко, активист партии «Основа»

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В программе «Основа в лицах» лидер Николаевской районной организации партии «Основа» Оксана Удовиченко рассказала о значении партийной программы «Уважение каждому».

– Уважение – одна из важнейших общечеловеческих ценностей, которая стоит в одном ряду с такими ценностями как жизнь, свобода и счастье. Кроме того, это ключевой принцип любого развитого общества, без которого не построить крепкого государства. К сожалению, сейчас уважение отнято и у каждого лично, и у всего украинского народа, и у украинского государства. Без восстановления уважения в нашей стране невозможно вернуть мир в Украину, не получится построить сильную экономику и мощное государство, с которым будет считаться все международное сообщество. Главные принципы уважения, которые отстаивает партия «Основа»: уважение к честному труду, уважение к украинской семье, уважение к старшему поколению и социально незащищенным слоям общества, уважение прав и свобод каждого гражданина нашей страны, - отметила Удовиченко.

Уважение к украинцам предполагает их достойный уровень жизни.

- Человек труда в Украине должен достойно зарабатывать и жить. Зарплаты в Украине должны соответствовать уровню доходов в странах Восточной Европы. Средняя зарплата в Украине должна быть около 20-25 тысяч гривен. Украинцы даже на минимальную зарплату должны иметь возможность не только удовлетворять свои физиологические потребности, а полноценно жить по европейским стандартам. Каждая семья должна иметь возможность получить долгосрочный ипотечный кредит на приобретение или строительство собственного жилья под 3-4%. Совокупная стоимость коммунальных услуг не должна превышать 20%доходов семьи. Необходимо также существенно увеличить помощь родителям при рождении ребенка, впоследствии для семей с детьми должны быть предусмотрены существенные льготы по уплате подоходного налога. Люди старшего возраста и социально незащищенные граждане должны ощущать со стороны государства реальную, а не формальную заботу о себе. Среднюю пенсию необходимо увеличить до 10-12 тысяч гривен. На повышение пенсионного возраста должен быть наложен мораторий до улучшения социальной обстановки в стране, - отметила лидер Николаевской районной организации партии «Основа».

Свобода слова и самовыражения – неотъемлемые составляющие развития страны, считают в «Основе».

- Нельзя говорить об уважении и достоинстве человека, если он поставлен на грань выживания. Но вы совершенно правы. Каждый гражданин должен быть уверен, что государство гарантирует ему личную свободу и защитит его от неправомерных действий правонарушителей, экстремистов и радикалов. Государство должно обеспечивать право граждан на свободу мысли и слова, на свободное использование родного языка национальных меньшинств, на свободу получения информации без цензуры. Гарантия экономических, социальных и политических прав каждого гражданина – основа сильного уважаемого государства! - резюмировала Удовиченко.

Анатолий Чубаченко

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