Через банк Порошенко сняли сотни миллионов гривен, которые принадлежали банку «Саши Стоматолога»

Сотни миллионов гривен были сняты наличными с депозитов в банке сына Януковича через кассу банка Порошенко.

Об этом сообщает программа «Схемы».

У семьи Януковича было несколько своих банков, они аккумулировали деньги, полученные за время его президентства. Один из них – «Всеукраинский банк развития» (сокращенно «ВБР»), единственным владельцем которого был Александр Янукович. Он стал ядром и денежным центром бизнес-империи президентского сына.

Но после Революции Достоинства против семьи Януковича и других высокопоставленных чиновников ввели международные санкции. Это и стало формальной причиной для Национального банка Украины начать ликвидацию банка Александра Януковича: «ВБР» закрыли как неплатежеспособный, хотя аналитики считают, что он таким не был.

После побега Януковича в Россию, за бизнес его старшего сына взялись следователи Министерства внутренних дел. В 2014 году они начали уголовное производство по фактам возможной легализации доходов окружением Януковича. В 2015 году министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил об аресте двух с половиной миллиардов гривен на счетах «Всеукраинского банка развития» и выразил надежду, что в конечном итоге их конфискуют в госбюджет.

И уже в конце 2016 стало известно, что суд снял арест со счетов должностных лиц банка, которые, по версии следствия, являются лицами, подконтрольными Александру Януковичу. Работники банка якобы имели десятки миллионов гривен наличных и решили положить их на депозит в собственном банке.

В конце концов, в течение 2016-2017 годов компаниям и людям, приближенным к старшему сыну экс-президента-беглеца, удалось снять около 2 миллиардов гривен наличными: это были именно те деньги, которые, как надеялся Аваков, могли быть конфискованы в бюджет Украины как незаконно полученные. Среди лиц, которым «ВБР» был должен деньги, оказался как сам Александр Янукович, так и, по версии следствия, его окружение: 33 работника банка и с десяток фирм, счета которых были арестованы.

Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов. По мнению суда, следователи Министерства внутренних дел совместно с прокурорами Генпрокуратуры не смогли доказать, что эти деньги окружения Януковича приобретены незаконным путем. После того, как суд разблокировал эти счета, из них наличными была снята большая часть.

В декабре 2016 Печерский суд снял арест со счета гражданки Валерии Есаулковой. В 2017 году она лично сняла со счета почти 80 миллионов гривен наличными. В банке «ВБР» владелица многомиллионного счета Есаулкова работала старшим офис-менеджером, а среди ее тогдашних функций были делопроизводство, обеспечение жизнедеятельности офиса и тайм-менеджмент.

В то же время, не все сотрудники снимали деньги лично. Несколько работников доверили это дело другим. Одним из таких доверенных лиц стал адвокат Алексей Салазский, совладелец адвокатского объединения «Бона Фидес», который работал в структуре МАКО-холдинга Александра Януковича.

Салазский рассказал, что бывшим сотрудникам банка Януковича все эти сотни миллионов занял гражданин Украины по имени Яшар Ходжаев. На этого земляка Януковича записан офисный центр в Киеве, который принадлежал к сфере влияния компании «Танталит» (на эту же фирму была оформлена и резиденция «Межигорье»). Ходжаев находится в России. Юрист «Центра противодействия коррупции» Татьяна Шевчук считает, что Ходжаев «был близким другом Александра Януковича и его бизнес-партнером».

Еще одним важным моментом является то, что миллионы гривен наличными из банка Януковича вывели через банк нынешнего президента Порошенко. Почти все экс-работники банка Януковича, с чьих счетов друг за другом был снят арест, ушли снимать деньги в «Международный инвестиционный банк» - сравнительно небольшой банк, который даже не входит в 20 крупнейших.

Данные о банковских операциях свидетельствуют: около 2 миллиардов гривен были перечислены из банка Януковича в банк Порошенко и почти сразу часть из них была снята наличными через кассу «Международного инвестиционного банка».