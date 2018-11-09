Бойко и Рабинович заявили об объединении – в «Оппоблоке» назревает раскол

Сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционного платформы - За життя».

Об этом Бойко и Рабинович заявили 9 ноября в кулуарах Верховной Рады, отметив, что приглашают все оппозиционные силы к объединению на базе их платформы, передает «Украинская правда».

«Есть три пункта, по которым мы приглашаем всех: первое - это установление безусловного мира в стране, второе - прекращение экономического геноцида украинского народа и третье - создание независимого нейтральной страны, «Швейцарии Восточной Европы», - заявил Рабинович.

Отвечая на вопрос журналистов относительно кандидата в президенты от этой политсилы, Бойко отметил: «У нас будет действительно единственный кандидат на президентские выборы, но это еще повод для дискуссий, это будет в будущем».

В то же время источники УП в «Оппоблоке» отмечают, что группа Рината Ахметова решила приостановить свое участие в процессе объединения партии «Оппозиционный блок» с партией «За життя». По данным издания, по этому поводу продолжались долгие переговоры.

Группа Фирташа-Левочкина и Медведчук с Рабиновичем заявляли готовность объединяться, но представители Ахметова, говорили, что не видят в такой спешке никакого смысла.

«Я не знаю, что они себе решили без нас. Но мы люди самодостаточные и считаем, что спешить с такой деликатной темой точно не стоит», - признавался один высокопоставленный собеседник из группы Ахметова.

Вадим Новинский назвал в Facebook подписание соглашения по созданию «Оппозиционной платформы» «частной инициативой Юрия Бойко и Сергея Левочкина».

По словам Новинского в ближайший понедельник инициирован созыв политического совета партии «Оппозиционный блок», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и дать оценку этим действиям.

Напомним, как депутат Верховной Рады Вадим Новинский объявил, что создает отдельную оппозиционную платформу внутри фракции «Оппозиционного блока».