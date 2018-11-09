Президент Порошенко не захотел увольнять Луценко с должности генпрокурора

Президент Украины Петр Порошенко вернул заявление об отставке назад генеральному прокурору Юрию Луценко.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Президент вернул заявление гепрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов при рейтинговом голосовании) и перед ним стоят важные задачи», - отметили в администрации президента.

7 ноября генпрокурор подал заявление президенту об отставке. Такое решение он принял в связи с критикой правоохранительных органов по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

В тот же день вице-спикер Верховной Рады и член фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не поддерживает отставку. Впоследствии спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на рейтинговое голосование вопрос отставки генпрокурора и за это отдали свои голоса лишь 38 нардепов. В Центре противодействия коррупции напомнили Луценко, что первым его заявление на увольнение должен рассмотреть президент Петр Порошенко.