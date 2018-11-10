Генерал-майору Алимпиеву снова изменили подозрение – адвокат заявляет о нарушениях

Экс-начальника Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) Вооруженных сил Украины Андрея Алимпиева пригласили в пятницу, 9 ноября, в военную прокуратуру, чтобы сообщить об изменении подозрения.

Об этом со ссылкой на адвоката Максима Журавлена сообщает «Интерфакс-Украина».

- Специальная полиция под процессуальным руководством военной прокуратуры поменяла (инкриминируемую - ред.) статью с ч.2 ст.367 («Служебная халатность») на ч.3 ст.425 («Халатное отношение к военной службе»), - сказал Журавлев.

По его мнению, изменение подозрения было сделано вне рамок правового поля.

- После того, как НАБУ изменило подозрение с ч.5 ст.191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») на ч.2 ст.367 («Служебная халатность»), изменились и сроки следствия: они сократились с года до 6 месяцев, то есть то, что происходило сегодня, уже было вне сроков досудебного расследования, то есть вне рамок правового поля. Мы сообщили об этой своей правовой позиции непосредственно прокурорам, - сказал Журавлев.

Вместе с тем он отметил, что если ему и его подзащитному передадут материалы дела для ознакомления, они готовы с ними ознакомиться и добиваться в суде оправдательного приговора.

Как сообщалось, что глава ХНУВС и руководитель Харьковского гарнизона Андрей Алимпиев был задержан военной прокуратурой. Силовики объявили ему о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), после чего суд избрал генерал-майору меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 1,5 миллиона гривен. Позднее суд отказал в рассмотрении ходатайств прокуратуры об отстранении Алимпиева от должностей. Сам генерал отказался вносить залог и находился за решеткой.

16 января 2018 года суд продлил Алимпиеву меру пресечения еще на 30 дней, но 19 января он вышел из СИЗО — за него уплатили залог.

Напомним, что ранее в Николаеве, Харькове и Киеве провели автопробеги в поддержку Алимпиева.

Также курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба, ветераны и действующие военнослужащие ВСУ выступили в защиту генерала-майора Андрея Алимпиева, назвав позорными обвинения, выдвинутые в его сторону.

Отметим, что в 2004-2009 годах Алимпиев возглавлял 299-ю бригаду тактической авиации, которая дислоцируется в Николаеве.